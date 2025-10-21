Fotbalistul trecut de la FCSB și prin Italia, prezentat oficial în Liga 3 din România!

Transfer important rezolvat de Sănătatea Cluj înainte de debutul în Cupa României Betano. „Virușii verzi” s-au înțeles cu Tudor Suciu, un fundaș român de 17 ani crescut la FCSB, care a evoluat ultima oară la juniorii echipei din Serie A, Sassuolo.
Sănătatea Cluj s-a calificat pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală din Cupa României. Vasile Miriuță a avut însă ghinion la tragerea la sorți. Ardelenii au picat într-o grupă de foc, alături de Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul, UTA Arad și Gloria Bistrița.
Ardelenii s-au întărit în defensivă. Tudor Suciu, tânărul fundaș central de numai 17 ani, a fost adus de la juniorii celor de la Sassuolo. Stoperul și-a început cariera în academia celor de la FCSB, înainte de a ajunge în fotbalul italian.
„Bine ai venit, Tudor Suciu! Fundaș central de 17 ani, Tudor vine de la Sassuolo și a trecut anterior și pe la FCSB. Un tânăr de mare perspectivă, pregătit să crească alături de echipa noastră!”, au scris ardelenii pe rețelele de socializare.
Partida dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, care inițial trebuia să se joace în Ardeal, se va desfășura pe stadionul „Ion Oblemenco”. Decizia a fost luată pentru a ajuta echipa din Bănie, care are un calendar extrem de încărcat. Costurile de organizare vor fi achitate de olteni.