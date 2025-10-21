Fotbalistul trecut de la FCSB și prin Italia, prezentat oficial în Liga 3 din România!

ADVERTISEMENT

Transfer important rezolvat de Sănătatea Cluj înainte de debutul în Cupa României Betano. „Virușii verzi” s-au înțeles cu Tudor Suciu, un fundaș român de 17 ani crescut la FCSB, care a evoluat ultima oară la juniorii echipei din Serie A, Sassuolo.

Vasile Miriuță a avut însă ghinion la tragerea la sorți. Ardelenii au picat într-o grupă de foc, alături de Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul, UTA Arad și Gloria Bistrița.

Ardelenii s-au întărit în defensivă. Tudor Suciu, tânărul fundaș central de numai 17 ani, a fost adus de la juniorii celor de la Sassuolo. Stoperul și-a început cariera în academia celor de la FCSB, înainte de a ajunge în fotbalul italian.

„Bine ai venit, Tudor Suciu! Fundaș central de 17 ani, Tudor vine de la Sassuolo și a trecut anterior și pe la FCSB. Un tânăr de mare perspectivă, pregătit să crească alături de echipa noastră!”, au scris ardelenii pe rețelele de socializare.

Meciul Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj se joacă în Bănie

Decizia a fost luată pentru a ajuta echipa din Bănie, care are un calendar extrem de încărcat. Costurile de organizare vor fi achitate de olteni.

Programul grupei B din Cupa României: