Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Fotbalistul trecut de la FCSB și prin Italia, prezentat oficial în Liga 3 din România!

Mutare interesantă pentru o echipă din România. A adus un fundaș central direct din Italia. Fotbalistul și-a început cariera la FCSB. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
21.10.2025 | 07:30
Fotbalistul trecut de la FCSB si prin Italia prezentat oficial in Liga 3 din Romania
ULTIMA ORĂ
Transfer din Italia înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Jucătorul a revenit în România
ADVERTISEMENT

Transfer important rezolvat de Sănătatea Cluj înainte de debutul în Cupa României Betano. „Virușii verzi” s-au înțeles cu Tudor Suciu, un fundaș român de 17 ani crescut la FCSB, care a evoluat ultima oară la juniorii echipei din Serie A, Sassuolo.

Transfer de perspectivă pentru Sănătatea Cluj. Echipa din liga a 3-a a semnat cu un fotbalist crescut de FCSB

Sănătatea Cluj s-a calificat pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală din Cupa României. Vasile Miriuță a avut însă ghinion la tragerea la sorți. Ardelenii au picat într-o grupă de foc, alături de Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul, UTA Arad și Gloria Bistrița.

ADVERTISEMENT

Ardelenii s-au întărit în defensivă. Tudor Suciu, tânărul fundaș central de numai 17 ani, a fost adus de la juniorii celor de la Sassuolo. Stoperul și-a început cariera în academia celor de la FCSB, înainte de a ajunge în fotbalul italian.

„Bine ai venit, Tudor Suciu! Fundaș central de 17 ani, Tudor vine de la Sassuolo și a trecut anterior și pe la FCSB. Un tânăr de mare perspectivă, pregătit să crească alături de echipa noastră!”, au scris ardelenii pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Meciul Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj se joacă în Bănie

Partida dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, care inițial trebuia să se joace în Ardeal, se va desfășura pe stadionul „Ion Oblemenco”. Decizia a fost luată pentru a ajuta echipa din Bănie, care are un calendar extrem de încărcat. Costurile de organizare vor fi achitate de olteni.

Programul grupei B din Cupa României:

  • Etapa 1: Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj, UTA Arad – Petrolul, Gloria Bistrița – FCSB
  • Etapa 2: Petrolul – Universitatea Craiova, UTA – FCSB, Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, Sănătatea Cluj – Petrolul, Gloria Bistrița – UTA
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în...
Fanatik
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
Eugen Neagoe a lămurit conflictul cu Andrea Mandorlini: „Ce, mă sperii!? Dă-te mai...
Fanatik
Eugen Neagoe a lămurit conflictul cu Andrea Mandorlini: „Ce, mă sperii!? Dă-te mai încolo!”
Dezastru pentru Florinel Coman în Liga Campionilor Asiei. Ce s-a întâmplat cu jucătorul...
Fanatik
Dezastru pentru Florinel Coman în Liga Campionilor Asiei. Ce s-a întâmplat cu jucătorul român la umilința suferită de Al-Gharafa
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!