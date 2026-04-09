Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? "Oamenii vorbesc multe"

Tensiuni în cadrul unei echipe importante din Spania. Cine este fotbalistul care ar fi fost scos din echipă pentru o relație pe care ar avea-o cu fiica unei legende a clubului. Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri.
Adrian Baciu
09.04.2026 | 21:45
Cine este fotbalistul de la Betis care ar fi fost scos din echipă din cauza unei relații cu fiica unei legende din club.
Cine este fotbalistul important al unei echipe de top 5 din Spania care ar fi fost scos din echipă pentru că are o relație cu fiica unei legende a clubului. Mai multe publicații cu profil sportiv notează că absența jucătorului din formația iberică în ultimele partide arată faptul că acest zvon ar avea un sâmbure de adevăr. Între timp, a venit și o reacție a sportivului.

Mijlocașul columbian Nelson Deossa, 26 de ani, nu a mai prins niciun minut în ultimele 4 meciuri disputate de Betis Sevilla în La Liga. Foarte mulți au pus această absență pe seama unei relații pe care tânărul o are cu Daniela Sanchez, una dintre cele două fiice ale președintelui clubului, legenda Joaquin, 44 de ani.

Publicația portugheză A Bola notează că dispariția lui Nelson Deossa din ultimele patru meciuri oficiale de campionat ale lui Real Betis nu a făcut decât să alimenteze zvonurile despre o posibilă relație amoroasă cu Daniela Sanchez. Situația de la clubul andaluz generat speculații intense în presa spaniolă și printre suporteri. Aceștia se întreabă dacă viața personală a jucătorului îi afectează oportunitățile în echipă.

Mijlocașul columbian nu a mai jucat de când a intrat doar 11 minute în manșa tur a optimilor de finală din Europa League împotriva lui Panathinaikos. Cazul său este subiect de dezbateri pe rețelele sociale. În Spania apăruse informația că jucătorul ar putea fi exclus din prima echipă din motive extra-sportive, legate tocmai de presupusa sa relație cu Daniela Sánchez. De asemenea, suporterii îi reproșează tânărului sud-american frecventele apariții în discotecile din Sevilla după înfrângerile echipei.

„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru...
Digi24.ro
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice

O surpriză de proporții s-a petrecut la cel mai recent meci european al celor de la Betis Sevilla. Miercuri, 8 aprilie, ca prin minune, fotbalistul a reapărut în echipa lui Manuel Pellegrini. Nelson Deossa a fost introdus pe teren în minutul 63. Este un semn al împăcării cu conducerea sau nu a existat acest presupus scandal? Vom afla probabil în următoarele săptămâni.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu:...
Digisport.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'

Fotbalistul lui Betis Sevilla, locul 5 în Spania, rupe tăcerea: ”Oamenii vorbesc multe”

Betis a scos din conturi peste 13 milioane de euro pentru a-l aduce pe Deossa de la Monterrey. Columbianul s-a evidențiat la ultimul Mondial al Cluburilor, unde a jucat în toate cele patru meciuri ale echipei mexicane. A și marcat un gol împotriva lui Urawa Red Diamonds. Cu toate acestea, antrenorul Manuel Pellegrini a preferat recent alte opțiuni în mijlocul terenului: Sofyan Amrabat, Marc Roca și Sergi Altimira.

Dispariția lui Deossa din vederile lui Pellegrini a atras rapid atenția. Asta pentru că el jucase în 12 din primele 15 meciuri ale lui Betis în 2026. Deossa nu a mai prins apoi niciun minut cu Celta, Athletic Bilbao și Espanyol în La Liga, și cu Panathinaikos în Europa League. Jucătorul are contract cu clubul până în vara anului 2030.

Pe seama acestor speculații din presă, jucătorul a transmis un mesaj pe rețelele de socializare: ”Fie că vorbesc de bine sau de rău, să-i lăsăm să vorbească despre noi. Asta înseamnă o reputație bună. Oricum, oamenii vorbesc multe despre orice”. La rândul ei, Daniela Sanchez a reacționat și ea. ”Oamenii nu știu ce să facă atunci când e vorba despre viețile lor, dar în ceea ce o privește pe a ta au lucrurile clare în cap”, a postat fiica lui Joaquin.

Cine este Joaquin, tatăl presupusei iubite a lui Deossa

Tatăl Danielei, Joaquin Sanchez Rodriguez, este o figură emblematică în istoria lui Betis, A adunat 528 de meciuri, a marcat 66 de goluri și a câștigat două titluri Copa del Rey (Cupa Spaniei) cu echipa andaluză. S-a retras în 2023, la vârsta de 41 de ani. El ocupă acum un rol în conducerea clubului, fiind director sportiv.

De-a lungul carierei sale, Joaquin s-a duelat și cu românii. În 2006, Betis Sevilla pierdea acasă, scor 0-3 (0-0 în tur), cu Steaua (actuala FCSB) și era eliminată din optimile de finală ale Cupei UEFA (actuala Europa League). Joaquin era eliminat în acel meci.

UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Ionuț Radu, titular în Freiburg –...
Fanatik
UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Ionuț Radu, titular în Freiburg – Celta Vigo! Cum arată echipele de start
Cristi Coste scrie despre ultima noapte de fotbal a lui Mircea Lucescu. „Eu...
Fanatik
Cristi Coste scrie despre ultima noapte de fotbal a lui Mircea Lucescu. „Eu acolo l-am lăsat”
Răzvan Lucescu, gest de mare clasă în numele tatălui. A stat 16 ore...
Fanatik
Răzvan Lucescu, gest de mare clasă în numele tatălui. A stat 16 ore în picioare și a dat mâna cu toți cei peste 15.000 de oameni care au venit la priveghiul lui Mircea Lucescu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui...
iamsport.ro
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui Mircea Lucescu
