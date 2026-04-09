Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”

ADVERTISEMENT

Cine este fotbalistul important al unei echipe de top 5 din Spania care ar fi fost scos din echipă pentru că are o relație cu fiica unei legende a clubului. Mai multe publicații cu profil sportiv notează că absența jucătorului din formația iberică în ultimele partide arată faptul că acest zvon ar avea un sâmbure de adevăr. Între timp, a venit și o reacție a sportivului.

Mijlocașul columbian Nelson Deossa, 26 de ani, nu a mai prins niciun minut în ultimele 4 meciuri disputate de Betis Sevilla în La Liga. Foarte mulți au pus această absență pe seama unei relații pe care tânărul o are cu Daniela Sanchez, una dintre cele două fiice ale președintelui clubului, legenda Joaquin, 44 de ani.

ADVERTISEMENT

Publicația portugheză notează că dispariția lui Nelson Deossa din ultimele patru meciuri oficiale de campionat ale lui Real Betis nu a făcut decât să alimenteze zvonurile despre o posibilă relație amoroasă cu Daniela Sanchez. Situația de la clubul andaluz generat speculații intense în presa spaniolă și printre suporteri. Aceștia se întreabă dacă viața personală a jucătorului îi afectează oportunitățile în echipă.

Mijlocașul columbian nu a mai jucat de când a intrat doar 11 minute în manșa tur a optimilor de finală din Europa League împotriva lui Panathinaikos. Cazul său este subiect de dezbateri pe rețelele sociale. În Spania apăruse informația că jucătorul ar putea fi exclus din prima echipă din motive extra-sportive, legate tocmai de presupusa sa relație cu Daniela Sánchez. De asemenea, suporterii îi reproșează tânărului sud-american frecventele apariții în discotecile din Sevilla după înfrângerile echipei.

ADVERTISEMENT

la cel mai recent meci european al celor de la Betis Sevilla. Miercuri, 8 aprilie, ca prin minune, fotbalistul a reapărut în echipa lui Manuel Pellegrini. Nelson Deossa a fost introdus pe teren în minutul 63. Este un semn al împăcării cu conducerea sau nu a existat acest presupus scandal? Vom afla probabil în următoarele săptămâni.

ADVERTISEMENT

¿Entonces Nelson Deossa lleva 4 partidos consecutivos sin jugar en Betis porque se comió a la hija mayor de Joaquín? Más razones para convocarlo a la selección Colombia. — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi)

Fotbalistul lui Betis Sevilla, locul 5 în Spania, rupe tăcerea: ”Oamenii vorbesc multe”

peste 13 milioane de euro pentru a-l aduce pe Deossa de la Monterrey. Columbianul s-a evidențiat la ultimul Mondial al Cluburilor, unde a jucat în toate cele patru meciuri ale echipei mexicane. A și marcat un gol împotriva lui Urawa Red Diamonds. Cu toate acestea, antrenorul Manuel Pellegrini a preferat recent alte opțiuni în mijlocul terenului: Sofyan Amrabat, Marc Roca și Sergi Altimira.

ADVERTISEMENT

Dispariția lui Deossa din vederile lui Pellegrini a atras rapid atenția. Asta pentru că el jucase în 12 din primele 15 meciuri ale lui Betis în 2026. Deossa nu a mai prins apoi niciun minut cu Celta, Athletic Bilbao și Espanyol în La Liga, și cu Panathinaikos în Europa League. Jucătorul are contract cu clubul până în vara anului 2030.

Pe seama acestor speculații din presă, jucătorul a transmis un mesaj pe rețelele de socializare: ”Fie că vorbesc de bine sau de rău, să-i lăsăm să vorbească despre noi. Asta înseamnă o reputație bună. Oricum, oamenii vorbesc multe despre orice”. La rândul ei, Daniela Sanchez a reacționat și ea. ”Oamenii nu știu ce să facă atunci când e vorba despre viețile lor, dar în ceea ce o privește pe a ta au lucrurile clare în cap”, a postat fiica lui Joaquin.

ADVERTISEMENT

Medios en España reportan que el futbolista colombiano Nelson Deossa lleva 4 partidos consecutivos sin jugar con el Betis porque fue descubierto comiéndose la hija mayor de la leyenda Joaquín, quien ahora es consejero del club. ¡UN COMPLETO CRACK! 😮‍💨 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF)

Cine este Joaquin, tatăl presupusei iubite a lui Deossa

Tatăl Danielei, Joaquin Sanchez Rodriguez, este o figură emblematică în istoria lui Betis, A adunat 528 de meciuri, a marcat 66 de goluri și a câștigat două titluri Copa del Rey (Cupa Spaniei) cu echipa andaluză. S-a retras în 2023, la vârsta de 41 de ani. El ocupă acum un rol în conducerea clubului, fiind director sportiv.

De-a lungul carierei sale, Joaquin s-a duelat și cu românii. În 2006, Betis Sevilla pierdea acasă, scor 0-3 (0-0 în tur), cu Steaua (actuala FCSB) și era eliminată din optimile de finală ale Cupei UEFA (actuala Europa League). Joaquin era eliminat în acel meci.