Fotbalistul Universității Craiova, dus cu salvarea direct la spital după meciul cu Noah! Foto exclusiv

Unul dintre jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi a fost dus cu ambulanța direct la spital după Universitatea Craiova - FC Noah 1-1. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica, Tibi Cocora
24.10.2025 | 01:02
Fotbalistul Universitatii Craiova dus cu salvarea direct la spital dupa meciul cu Noah Foto exclusiv
Un fotbalist al Universității Craiova, dus la spital după remiza cu FC Noah. Sursă foto: Colaj Fanatik
Partida dintre Universitatea Craiova și FC Noah s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Meciul a fost spectaculos, cu ocazii la ambele porți, iar rezultatul este echitabil. La scurt timp după fluierul final, unul dintre jucătorii lui Mirel Rădoi s-a urcat în ambulanță și a fost dus direct la spital.

Oleksandr Romanchuk, dus la spital după Universitatea Craiova – Noah

Duelul Universitatea Craiova – FC Noah a fost unul aparte, „Ion Oblemenco” fiind în premieră gazdă la un meci din „Faza Ligii” UEFA Conference League. Fanii oltenilor și-au susținut favoriții până în ultimul minut, însă o fază petrecută în a doua repriză i-a lăsat cu sufletul la gură.

Este vorba de momentul petrecut în minutul 64, când Romanchuk și Bancu s-au ciocnit în timp ce urmăreau un balon. Lovitura a fost puternică, iar fundașul ucrainean a fost bandajat de staff-ul medical.

În ciuda acestui lucru, Mirel Rădoi a decis să îl lase în continuare pe teren pe Romanchuk. Ei bine, la finalul duelului, fundașul ucrainean a fost dus direct la spital pentru analize detaliate, iar FANATIK a surprins momentul în care fotbalistul s-a urcat în ambulanța prezentă la stadion.

Ambulanța în care s-a urcat Romanchuk. Sursă foto: Fanatik
Ambulanța în care s-a urcat Romanchuk. Sursă foto: Fanatik

Ce a spus Mirel Rădoi despre conflictul cu Ștefan Baiaram

Startul partidei dintre Universitatea Craiova și FC Noah a produs un moment incredibil. Deși s-a aflat inițial pe foaia de joc, Ștefan Baiaram a urmărit duelul din tribune, asta în urma unui conflict cu Mirel Rădoi. Atacantul „Științei” ar fi fost nemulțumit de faptul că nu este titular.

La flash-interviul de după meci, Mirel Rădoi a mărturisit că Baiaram a fost extrem de nervos în momentul în care a aflat că este rezervă, așa că a preferat să-l trimită pe fotbalist în tribună, pentru a nu risca ca fotbalistul să încaseze un cartonaș. Totodată, antrenorul a transmis că nu va accepta un astfel de comportament de la jucătorii lui.

„(n.r. Despre cearta cu Baiaram) Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa, nu a acceptat, când a mers la inspecția gazonului era nervos, a trântit ușa și am preferat așa decât să intre, să fie nervos, să ia roșu.

Nu pot să mă duc să-i dau explicații lui Baiaram, trebuie să accepte. Am anunțat echipa, a avut reacția și i-am spus că nu o să mai facă parte din echipă la această partidă.

(n.r. Dacă situația tensionată se va menține de acum înainte)Asta depinde de el. Și pentru mine, și pentru echipă, e un jucător important, dar depinde de el, dacă va accepta deciziile. Nu are nimeni locul de titular garantat, niciodată cât sunt eu aici, nu există așa ceva. Până acum nu l-am băgat?”, a declarat Mirel Rădoi.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova după remiza cu FC Noah

După remiza cu FC Noah, Universitatea Craiova mai are de disputat 4 meciuri în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Următorii adversari vor fi Rapid Viena (deplasare), Mainz (acasă), Sparta Praga (acasă), AEK Atena (deplasare).

