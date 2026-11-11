Fotbalistul uriaș din Italia care anunță plecarea lui Chivu de la Inter: „Nu merită persoane autentice loiale”

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Cristi Chivu (46 de ani) mai are contract cu Inter până în vara lui 2028. Conducera campioanei Italiei i-a prelungit românului înțelegerea, în vară, imediat după realizarea eventului. Cu toate acestea, un fost coleg al lui Chivu speră ca tehnicianul „nerazzurrilor” să plece cât mai repede din Italia.

Pleacă Cristi Chivu de la Inter? Anunțul lui Antonio Cassano

În cel mai recent episod din podcastul său, „Viva El Futbol”, în termeni duri nivelul fotbalului din Italia. În plus, fostul mare atacant a transmis că fostul său coleg, Cristian Chivu, va face pasul spre o ligă mai puternică, așa cum sunt și principiile sale.

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Cassano l-a inclus pe Chivu într-o galerie selectă. Fostul atacant de la Inter, AS Roma, Milan sau Real Madrid e convins că antrenorul român, alături de Ruben Amorim și Cesc Fabregas vor proceda la fel. „Cred că, în viitor, Amorim, Fabregas și Chivu vor pleca din Italia, pentru că Serie A nu merită persoane autentice loiale și competente ca ei”, a transmis Antonio Cassano.

În Serie A, după 11 etape, , cu 28 de puncte, cu unul mai puțin decât Lazio. În UEFA Champions League, „nerazzurrii” ocupă poziția a 15-a la finalul primelor patru etape, cu 6 puncte.

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Chivu și Cassano au fost colegi în Serie A

Cristian Chivu și Antonio Cassano au fost colegi la două echipe în perioada în care ambii evoluau în Serie A. Mai întâi, antrenorul român și fostul atacant au jucat împreună la AS Roma, la începutul anilor 2000. Apoi, Chivu și Cassano au fost colegi la Inter Milano, când fostul atacant a îmbrăcat tricoul „nerazzurilor”, în sezonul 2012-2013.