Sport

Fotbalistul uriaș din Italia care anunță plecarea lui Chivu de la Inter: „Nu merită persoane autentice loiale”

Cristian Măciucă
11.11.2026 | 13:30
Fotbalistul urias din Italia care anunta plecarea lui Chivu de la Inter Nu merita persoane autentice loiale
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu va pleca din Italia!? Antrenorul lui Inter, dat de gol de fostul său coleg. FOTO: hepta.ro
Cristi Chivu ar putea pleca de la Inter Milano în viitorul nu foarte îndepărtat. Ipoteza a fost lansată chiar de unul dintre foștii colegi ai românului, care a lansat atacuri dure
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu (46 de ani) mai are contract cu Inter până în vara lui 2028. Conducera campioanei Italiei i-a prelungit românului înțelegerea, în vară, imediat după realizarea eventului. Cu toate acestea, un fost coleg al lui Chivu speră ca tehnicianul „nerazzurrilor” să plece cât mai repede din Italia.

Pleacă Cristi Chivu de la Inter? Anunțul lui Antonio Cassano

În cel mai recent episod din podcastul său, „Viva El Futbol”, Antonio Cassano (44 de ani) a criticat în termeni duri nivelul fotbalului din Italia. În plus, fostul mare atacant a transmis că fostul său coleg, Cristian Chivu, va face pasul spre o ligă mai puternică, așa cum sunt și principiile sale.

ADVERTISEMENT

Cassano l-a inclus pe Chivu într-o galerie selectă. Fostul atacant de la Inter, AS Roma, Milan sau Real Madrid e convins că antrenorul român, alături de Ruben Amorim și Cesc Fabregas vor proceda la fel. „Cred că, în viitor, Amorim, Fabregas și Chivu vor pleca din Italia, pentru că Serie A nu merită persoane autentice loiale și competente ca ei”, a transmis Antonio Cassano.

În Serie A, după 11 etape, campioana Italiei este pe locul 2, cu 28 de puncte, cu unul mai puțin decât Lazio. În UEFA Champions League, „nerazzurrii” ocupă poziția a 15-a la finalul primelor patru etape, cu 6 puncte.

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

Chivu și Cassano au fost colegi în Serie A

Cristian Chivu și Antonio Cassano au fost colegi la două echipe în perioada în care ambii evoluau în Serie A. Mai întâi, antrenorul român și fostul atacant au jucat împreună la AS Roma, la începutul anilor 2000. Apoi, Chivu și Cassano au fost colegi la Inter Milano, când fostul atacant a îmbrăcat tricoul „nerazzurilor”, în sezonul 2012-2013.

ADVERTISEMENT
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este...
Digisport.ro
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Nicușor Dan, gest rar! Și-a anunțat prezența la meciul echipei naţionale
Fanatik
Nicușor Dan, gest rar! Și-a anunțat prezența la meciul echipei naţionale
Gafă la TV! Aryna Sabalenka, numită ”oribilă” de către un jurnalist! Galerie foto
Fanatik
Gafă la TV! Aryna Sabalenka, numită ”oribilă” de către un jurnalist! Galerie foto
Daniel Pancu, gest părintesc față de Andrei Șucu după disputa cu mama sa....
Fanatik
Daniel Pancu, gest părintesc față de Andrei Șucu după disputa cu mama sa. Momentul emoționant de la inaugurarea bazei Rapidului. Video
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Pintilii și Curelea vor primi salarii bombă la FCSB: 'Sunt foarte bune pentru...
iamsport.ro
Pintilii și Curelea vor primi salarii bombă la FCSB: 'Sunt foarte bune pentru fotbalul românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!