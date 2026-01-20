Sport

Fotbalistul vândut de Hagi pe două milioane de euro, scos din lot

Vești proaste pentru un fotbalist român. A fost lăsat în afara lotului pentru cantonamentul de iarnă și clubul nu se mai bazează pe serviciile sale. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
20.01.2026 | 09:30
Fotbalistul vandut de Hagi pe doua milioane de euro scos din lot
Probleme mari pentru fotbalistul vândut de Gică Hagi pe două milioane de euro. Riscă să rămână fără echipă.
Alexi Pitu, jucătorul lansat de Gheorghe Hagi în fotbalul mare, a primit o nouă lovitură în carieră. Atacantul celor de la Vejle BK nu a fost inclus în lot pentru cantonamentul de iarnă al danezilor și se pare că va schimba din nou echipa.

Vești proaste pentru Alexi Pitu. Fotbalistul nu merge în cantonamentul echipei

Fotbalistul născut la Karlsruhe, Germania, a avut parte doar de eșecuri după ce a plecat din Superliga României. În 2023, Farul Constanța îl vindea în Franța, la Girondins de Bordeaux, pentru două milioane de euro, iar Alexi Pitu spera să își facă un nume în fotbalul francez.

Din păcate, clubul a avut probleme financiare uriașe. Alexi Pitu a ajuns ulterior la USL Dunkerque, unde însă nu a reușit să se adapteze, iar în vară a semnat cu Vejle, în campionatul Danemarcei, în speranța că își va relansa cariera. Din păcate, nici acolo nu a reușit să se impună.

Jurnalistul român Emanuel Roșu anunță că Alexi Pitu nu face parte din lotul celor de la Vejle pentru cantonamentul de iarnă, iar clubul din Danemarca nu se va mai baza pe serviciile sale. În acest sezon, fotbalistul român a jucat doar opt meciuri și nu a reușit să contribuie nici măcar la un gol.

Revine Alexi Pitu în România după experiența ratată în străinătate!?

Soarta lui Alexi Pitu este incertă în acest moment. Rămâne de văzut dacă fotbalistul va alege să își caute un nou angajament în străinătate sau va reveni în România, la o echipă din Superliga. În această iarnă, mai mulți fotbaliști din afara granițelor au semnat cu cluburi din prima ligă.

„Este emoțional, dar e sculă, e talentat. Vrea să se simtă în siguranță, să joace. Uite, la Hagi, când l-a băgat meci de meci, a explodat. Îi recomand să se ducă undeva să joace, și în țară, oriunde, ca să își revină, pentru că e tânăr, are 23 de ani”, explica Adrian Pițu, tatăl jucătorului, în urmă cu o lună, conform Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
