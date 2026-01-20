Fotbalistul vândut de Hagi pe două milioane de euro, scos din lot

ADVERTISEMENT

Alexi Pitu, jucătorul lansat de Gheorghe Hagi în fotbalul mare, a primit o nouă lovitură în carieră. Atacantul celor de la Vejle BK nu a fost inclus în lot pentru cantonamentul de iarnă al danezilor și se pare că va schimba din nou echipa.

Vești proaste pentru Alexi Pitu. Fotbalistul nu merge în cantonamentul echipei

Fotbalistul născut la Karlsruhe, Germania, a avut parte doar de eșecuri după ce a plecat din Superliga României. În 2023, Farul Constanța îl vindea în Franța, la Girondins de Bordeaux, pentru două milioane de euro, iar Alexi Pitu spera să își facă un nume în fotbalul francez.

ADVERTISEMENT

Din păcate, clubul a avut probleme financiare uriașe. Alexi Pitu a ajuns ulterior la USL Dunkerque, unde însă nu a reușit să se adapteze, iar în vară a semnat cu Vejle, în campionatul Danemarcei, în speranța că își va relansa cariera.

Jurnalistul român Emanuel Roșu anunță că Alexi Pitu nu face parte din lotul celor de la Vejle pentru cantonamentul de iarnă, iar clubul din Danemarca nu se va mai baza pe serviciile sale. În acest sezon, fotbalistul român a jucat doar opt meciuri și nu a reușit să contribuie nici măcar la un gol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Revine Alexi Pitu în România după experiența ratată în străinătate!?

Rămâne de văzut dacă fotbalistul va alege să își caute un nou angajament în străinătate sau va reveni în România, la o echipă din Superliga. În această iarnă, mai mulți fotbaliști din afara granițelor au semnat cu cluburi din prima ligă.

„Este emoțional, dar e sculă, e talentat. Vrea să se simtă în siguranță, să joace. Uite, la Hagi, când l-a băgat meci de meci, a explodat. Îi recomand să se ducă undeva să joace, și în țară, oriunde, ca să își revină, pentru că e tânăr, are 23 de ani”, explica Adrian Pițu, tatăl jucătorului, în urmă cu o lună, conform