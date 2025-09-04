Fotbalul a înregistrat cifre excelente pe TV în luna august. Posturile de sport, în topul audiențelor

Într-o perioadă în care lumea a fost axată mai mult pe concedii și posturile TV generaliste și de știri au înregistrat scăderi sau au stagnat, televiziunile de sport care au făcut audiențe extraordinare.

Audiențe excelente făcute de posturile TV care au transmis meciuri de fotbal

Odată cu intrarea în plin în noul sezon al SuperLigii, dar și cu prezența formațiilor românești în preliminariile cupelor europene, posturile TV de sport au înregistrat audiențe care le-au plasat în partea superioară a topurilor.

Conform , televiziunile de sport au profitat din plin de ultima lună de vară și au urcat semnificativ în clasamentul audiențelor. Astfel, Digi Sport a avut în luna august o medie de peste 250.000 de telespectatori pe minut.

Cu o urcare de două poziții la nivel național față de luna iulie, Digi Sport se află pe locul 5 în topul audiențelor, după Pro TV, Kanal D, Antena 1 și România TV. Pe segmentul comercial, postul de sport este chiar pe 4, peste România TV.

Prima Sport, urcare importantă în clasamentul audiențelor

Și Prima Sport a înregistrat o urcare semnificativă. Cu o medie de 73.000 de telespectatori pe minut, a ajuns până pe locul 12, după ce în iulie se afla doar pe poziția 21. Pe segmentul urban postul este pe 14 (urcare de 6 locuri), iar pe comercial se află pe 17 (urcare de 7 poziții).

Această creștere importantă a posturilor de sport a venit ca urmare a transmiterii partidelor din SuperLiga, dar și a jocurilor susținute de Universitatea Craiova și CFR Cluj în preliminariile cupelor europene.

Meciul tur al oltenilor cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League , în timp ce eșecul dur înregistrat de clujeni pe terenul lui Hacken a fost urmărit de 300.000 de telespectatori.