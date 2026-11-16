Meciul România – Polonia a adus cifre excelente de audiență pentru Antena 1! Aproape două milioane de români au urmărit confruntarea de pe Arena Națională, iar postul a înregistrat o creștere spectaculoasă față de sâmbăta precedentă. Diferența a fost de peste 900.000 de telespectatori, semn că echipa națională continuă să atragă publicul în fața televizoarelor.
Naționala României a obținut prima victorie din actuala ediție a Nations League, după patru înfrângeri consecutive. Tricolorii pregătiți de Gică Hagi au învins Polonia cu 2-1, într-un meci disputat în fața a 45.827 de spectatori pe Arena Națională. Interesul pentru confruntare a fost ridicat și în fața televizoarelor.
Partida transmisă de Antena 1 a înregistrat o medie de aproximativ 1,98 milioane de telespectatori la nivel național, în intervalul 21:47–23:39. Postul a obținut un rating de 11,47% și o cotă de piață de 35,2%. Practic, mai mult de unul din trei români care se uitau la televizor în acel interval a ales să urmărească partida cu Polonia.
„Insula Iubirii” este unul dintre formatele de divertisment pe care Antena 1 și-a construit succesul în ultimii ani. Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan a devenit un adevărat fenomen în România, fiind urmărită inclusiv la terase, unde fanii se adună pentru a vedea noile episoade. Formatul se bucură de o popularitate uriașă, iar cifrele de audiență confirmă interesul publicului.
|Program / interval
|Telespectatori
|Antena 1 – 7 noiembrie („Insula Iubirii”)
|1.069.000
|România – Polonia (14 noiembrie)
|1.980.000
Totuși, datele arată că, în seara de 7 noiembrie, cu exact o săptămână înainte de România – Polonia, Antena 1 avea o medie de 1.069.000 de telespectatori în intervalul 21:47–23:39. Cu alte cuvinte, aproape de două ori mai mulți români au ales să urmărească partida de pe Arena Națională. Diferența a fost de peste 900.000 de telespectatori în favoarea meciului naționalei.
Meciul tricolorilor a ajutat Antena 1 să se desprindă categoric de principalul concurent. În intervalul analizat, Pro TV a atras aproximativ 790.000 de telespectatori, de peste două ori mai puțini decât postul care a transmis confruntarea de pe Arena Națională.
|Post TV
|7 noiembrie
|14 noiembrie
|Antena 1
|1.069.000
|1.980.000
|Pro TV
|744.000
|790.000
Cu o săptămână înainte, diferența dintre cele două televiziuni era mult mai mică. Antena 1 avea 1.069.000 de telespectatori, iar Pro TV, 744.000. Astfel, avantajul Antenei 1 în fața principalului rival a crescut de la 325.000 la aproximativ 1,19 milioane de telespectatori.