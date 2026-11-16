ADVERTISEMENT

Meciul România – Polonia a adus cifre excelente de audiență pentru Antena 1! Aproape două milioane de români au urmărit confruntarea de pe Arena Națională, iar postul a înregistrat o creștere spectaculoasă față de sâmbăta precedentă. Diferența a fost de peste 900.000 de telespectatori, semn că echipa națională continuă să atragă publicul în fața televizoarelor.

România – Polonia a făcut audiență la Antena 1! Aproape două milioane de români au urmărit meciul

după patru înfrângeri consecutive. Tricolorii pregătiți de Gică Hagi au învins Polonia cu 2-1, într-un meci disputat în fața a 45.827 de spectatori pe Arena Națională. Interesul pentru confruntare a fost ridicat și în fața televizoarelor.

ADVERTISEMENT

Partida transmisă de Antena 1 a înregistrat o medie de aproximativ 1,98 milioane de telespectatori la nivel național, în intervalul 21:47–23:39. Postul a obținut un rating de 11,47% și o cotă de piață de 35,2%. Practic, mai mult de unul din trei români care se uitau la televizor în acel interval a ales să urmărească partida cu Polonia.

România – Polonia vs. „Insula Iubirii”! Diferență uriașă de audiență

„Insula Iubirii” este unul dintre formatele de divertisment pe care Antena 1 și-a construit succesul în ultimii ani. Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan a devenit un adevărat fenomen în România, fiind urmărită inclusiv la terase, unde fanii se adună pentru a vedea noile episoade. Formatul se bucură de o popularitate uriașă, iar cifrele de audiență confirmă interesul publicului.

ADVERTISEMENT

Program / interval Telespectatori Antena 1 – 7 noiembrie („Insula Iubirii”) 1.069.000 România – Polonia (14 noiembrie) 1.980.000

Totuși, datele arată că, în seara de 7 noiembrie, cu exact o săptămână înainte de România – Polonia, Antena 1 avea o medie de 1.069.000 de telespectatori în intervalul 21:47–23:39. Cu alte cuvinte, aproape de două ori mai mulți români au ales să urmărească partida de pe Arena Națională. Diferența a fost de peste 900.000 de telespectatori în favoarea meciului naționalei.

ADVERTISEMENT

PRO TV, mult în spate. Ce cifre a scos postul din Pache Protopopescu

Meciul tricolorilor a ajutat Antena 1 să se desprindă categoric de principalul concurent. În intervalul analizat, a atras aproximativ 790.000 de telespectatori, de peste două ori mai puțini decât postul care a transmis confruntarea de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Post TV 7 noiembrie 14 noiembrie Antena 1 1.069.000 1.980.000 Pro TV 744.000 790.000

Cu o săptămână înainte, diferența dintre cele două televiziuni era mult mai mică. Antena 1 avea 1.069.000 de telespectatori, iar Pro TV, 744.000. Astfel, avantajul Antenei 1 în fața principalului rival a crescut de la 325.000 la aproximativ 1,19 milioane de telespectatori.