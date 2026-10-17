Fotbalul din Turcia, dat peste cap de inundațiile devastatoare! Ce decizie a luat Federația înaintea meciurilor din Super Lig. Video

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Fotbalul din Turcia este afectat de inundațiile devastatoare care au lovit în ultimele zile. Precipitațiile extreme au provocat pagube importante în metropola cu aproximativ 16 milioane de locuitori, iar bilanțul tragediei a ajuns la patru persoane decedate. Situația a ridicat semne de întrebare și în privința desfășurării meciurilor de fotbal programate în acest weekend. Mai multe partide din competițiile de juniori și din ligile de amatori au fost deja amânate, în timp ce trei confruntări din prima ligă, printre care și cea a lui Fenerbahce, au intrat în atenția autorităților. Federația Turcă de Fotbal a luat primele măsuri și a anunțat inclusiv un moment de reculegere în memoria victimelor.

Inundațiile au provocat haos la Istanbul! Un meci de fotbal a fost întrerupt și ulterior amânat din cauza terenului impracticabil

Istanbulul traversează unul dintre cele mai dificile episoade meteorologice din ultimele decenii. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile locale, orașul a fost lovit de cele mai puternice precipitații din ultimii 84 de ani. Cantitatea de apă căzută într-un interval de numai 48 de ore a depășit media istorică cumulată pentru lunile septembrie și octombrie. Inundațiile au afectat numeroase cartiere, au acoperit străzi și spații comerciale, iar mai multe autoturisme au fost luate de viituri. Bilanțul tragic a ajuns la patru morți, în timp ce echipele de intervenție au continuat operațiunile de salvare și de înlăturare a efectelor produse de furtună.

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Nici sportul nu a fost ocolit de această situație. Unul dintre cele mai clare exemple s-a înregistrat miercuri, 14 octombrie, la partida dintre Umraniyespor și Boluspor, din liga secundă a Turciei. Meciul a fost întrerupt în repriza a doua, după ce precipitațiile abundente au transformat suprafața de joc într-un teren impracticabil. Arbitrul a decis întreruperea confruntării, iar după o pauză de aproximativ 15 minute s-a stabilit că partida nu mai poate continua. În consecință, jocul a fost amânat pentru o dată care urmează să fie stabilită ulterior.

Problemele au continuat și în zilele următoare, iar reprezentanții fotbalului din Istanbul au fost nevoiți să ia măsuri pentru a evita alte incidente. Potrivit presei turce, partidele din ligile locale de amatori programate în weekend au fost amânate din cauza condițiilor meteorologice și a stării unor terenuri. De asemenea, au existat modificări în programul unor competiții de juniori. TFF Istanbul a transmis că mai multe suprafețe de joc au fost afectate, iar aproximativ 12-20 de partide au fost mutate pe alte terenuri. Prioritatea a devenit siguranța fotbaliștilor, dar și a tuturor celor implicați în organizarea evenimentelor sportive.

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Ce decizie a luat Federația Turcă înaintea meciurilor din Super Lig – Fenerbahce, printre echipele vizate

În ciuda problemelor provocate de inundații, Federația Turcă de Fotbal nu a anunțat oficial o amânare generală a meciurilor din primul eșalon. Trei confruntări programate la Istanbul au atras însă atenția, în condițiile în care ploile au continuat, iar meteorologii au emis noi avertizări. Prima dintre acestea este Fenerbahce – Alanyaspor, programată sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19:00. Celelalte două partide sunt Kasimpasa – Samsunspor, care urmează să se dispute duminică, de la ora 13:30, și İstanbul Basaksehir – Gaziantep FK, programată în aceeași zi, de la ora 19:00.

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Massive floods in Istanbul have caused at least one death and large scale destruction after the heaviest rains in 84 years. https://t.co/ooOpLEptuu — Extinction Rebellion Global (@ExtinctionR)

Potrivit informațiilor publicate în presa din , partidele din Super Lig și din liga secundă urmează să se desfășoare conform programului stabilit, în lipsa unei decizii oficiale de amânare. Situația va fi însă atent monitorizată, mai ales că anumite terenuri prezintă probleme după precipitațiile abundente. Federația Turcă poate decide reprogramarea unei partide înaintea fluierului de start, asta în cazul în care condițiile meteorologice nu permit desfășurarea acesteia la parametri optimi. De asemenea, dacă vor apărea probleme după începerea jocului, arbitrul de centru va fi cel responsabil de evaluarea stării suprafeței de joc și va hotărî dacă partida respectivă poate continua în siguranță.

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Dincolo de aspectul sportiv, Federația a anunțat și o măsură cu o puternică încărcătură emoțională. Înaintea tuturor meciurilor programate în acest weekend în primele două ligi ale fotbalului turc va fi păstrat un minut de reculegere în memoria persoanelor care și-au pierdut viața în urma inundațiilor – un gest de solidaritate față de victimele unei tragedii care a afectat profund Istanbulul și alte regiuni ale țării. În același timp, autoritățile au avertizat că precipitațiile ar putea continua, astfel că situația rămâne una delicată. Suporterii și cluburile au fost îndemnați să urmărească exclusiv comunicările oficiale pentru eventualele modificări ale programului competițional.