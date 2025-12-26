Fotbalul european, în doliu de sărbători! Fostul antrenor de la PSG și naționala Franței a decedat: „O figură emblematică”

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist și antrenor Jean-Louis Gasset a decedat în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 72 de ani. Născut la Montpellier, acesta a reprezentat echipa locală timp de un deceniu ca jucător, după care a activat ca tehnician la mai multe cluburi importante din fotbalul francez, dar și la prima reprezentativă.

Tragedie în fotbalul francez

Jean-Louis Gasset a murit la vârsta de 72 de ani, familia sa confirmând vestea tragică pentru publicația franceză L’Equipe. Clubul Montpellier, echipa la care acesta a activat atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, a oferit o primă reacție oficială. „MHSC a aflat astăzi, cu o tristețe imensă, de decesul lui Jean-Louis Gasset. Fiul lui Bernard Gasset, unul dintre membrii fondatori ai clubului, alături de președintele Louis Nicollin, Jean-Louis a activat la club ca jucător, dar și ca antrenor al primei echipe, în trei mandate diferite, ultimul în perioada octombrie 2024 – martie 2025.

Un copil al clubului, și-a lăsat amprenta pe toți cei care i-au apărut în cale prin profesionalism, bunătate și dorința de a transmite cunoștințe. Clubul Montpellier și-a pierdut una dintre figurile emblematice. Președintele Laurent Nicollin și întreg clubul transmit cele mai sincere condoleanțe familiei lui Jean-Louis Gasset, în special fiului său Robin, care activează momentan ca antrenor secund al lui Zoumana Camara la prima echipă, fiicei sale Coralie, mamei sale Eliane și întregii familii Gasset”, a transmis gruparea din Ligue 2 pe . Vestea devastatoare sosește la doar o zi după .

Cine a fost Jean-Louis Gasset

După o carieră de jucător în care a evoluat aproape exclusiv pentru Montpellier, Jean-Louis Gasset a activat și ca antrenor al echipei, dar primii ani ai carierei de tehnician au fost petrecuți, în mare parte, ca secund al lui Luis Fernandez, la formații precum PSG sau Espanyol. După un scurt mandat de „principal”, la Istres, Gasset a început să colaboreze cu Laurent Blanc, căruia i-a fost antrenor secund la Bordeaux și PSG, dar și la echipa națională a Franței. În total, acesta are în palmares 4 titluri de campion al Franței, unul cu Bordeaux și 3 cu PSG, din postura de secund al fostului fundaș.

În ultimii ani ai carierei, acesta a activat din nou ca antrenor principal, la Montpellier (două mandate), Saint-Etienne, Bordeaux și Marseille, având și un mandat de selecționer al Coastei de Fildeș. Gasset și-a dat demisia de la cârma naționalei după prestațiile dezamăgitoare din faza grupelor de la ediția 2023 a Cupei Africii, însă echipa a obținut calificarea în faza eliminatorie și avea să cucerească trofeul sub comanda secundului său, Emerse Fae, care se află pe banca echipei și la .