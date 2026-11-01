Fotbalul feminin din România, o parodie pe bani grei!

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Fotbalul feminin din România a ajuns să producă rezultate desprinse parcă dintr-un joc video. Dinamo a încasat 76 de goluri în doar două meciuri. Junioarele echipei din Ștefan cel Mare au primit 50 de goluri în ultima rundă, în confruntarea cu Csikszereda. Între timp, Federația Română de Fotbal se laudă cu investiții de milioane, competiții tot mai numeroase și proiecte ambițioase.

Dinamo, sac de box într-un campionat care se vrea profesionist

Fotbalul feminin românesc a reușit o performanță greu de egalat. Din păcate, nu una cu care să ne mândrim. Echipa de tineret a celor de la Dinamo a pierdut cu 0-26 în fața Rapidului, pentru ca apoi să fie spulberată de Csikszereda cu un neverosimil 0-50. La Miercurea Ciuc, lucrurile au căpătat proporții aproape comice. Gazdele susțin că au marcat, de fapt, 53 de goluri, dar aplicația în care sunt înregistrate rezultatele s-ar fi blocat la 50. Până și tehnologia a părut depășită de ceea ce se întâmpla pe teren.

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Iar Dinamo nu a avut parte doar de două după-amiezi de coșmar. , adică aproape 21 pe meci. Dincolo de ironii, situația este cât se poate de tristă. Vorbim despre o competiție națională de tineret, organizată sub egida FRF, în care diferențele de valoare sunt greu de înțeles.

Un campionat de dragul de a avea campionat? Cine câștigă din asemenea umilințe

Dinamo are, desigur, circumstanțe atenuante. Pe teren au ajuns sportive fără experiență, puse în fața unor adversare net superioare. Dar tocmai aici începe adevărata problemă. Explicația clubului poate fi înțeleasă, însă nu schimbă imaginea de ansamblu. Un sistem competițional sănătos nu ar trebui să producă asemenea dezechilibre. Tinerele fotbaliste ajung să suporte umilințe greu de imaginat.

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Responsabilitatea nu aparține fetelor care intră pe teren. Ele încearcă să practice un sport și să progreseze. Problemele apar la nivelul organizării, al criteriilor de participare și al modului în care sunt construite competițiile. Fotbalul feminin românesc pare prins într-o goană după cantitate. Mai multe echipe, mai multe campionate, mai multe meciuri.

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FRF se laudă cu investiții de un milion de euro

În birourile Federației Române de Fotbal, tabloul este mult mai optimist. În august 2025, Răzvan Burleanu anunța investiții de aproximativ un milion de euro în competițiile feminine de senioare și junioare. Tot atunci, șeful FRF vorbea despre un record de 213 echipe de junioare înscrise în sezonul 2025-2026.

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Pe gazon, realitatea este mult mai puțin spectaculoasă. Există câteva cluburi care au investit serios, precum Farul și Csikszereda, dar și echipe care abia reușesc să țină pasul. Desigur, creșterea numărului de participante este un pas înainte. Nimeni nu contestă nevoia de a le oferi fetelor șansa de a practica fotbalul. Dar ce valoare are un record de participare dacă unele echipe ajung să fie umilite etapă de etapă?

Câți bani primește România de la UEFA pentru dezvoltarea fotbalului feminin

Dincolo de scorurile neverosimile, există și o miză financiară importantă. UEFA și FIFA investesc resurse considerabile în dezvoltarea fotbalului feminin, iar federațiile naționale au acces la programe de finanțare și sprijin.

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Numai pentru sezonul 2025-2026, UEFA a anunțat distribuirea a 37,7 milioane de euro către cluburile participante în competițiile europene feminine. Alte 6,2 milioane de euro sunt destinate plăților de solidaritate pentru cluburile eligibile din campionatele interne. Aceste sume nu intră automat în conturile FRF. Ele fac parte din mecanismele de distribuție ale forului continental. Federația beneficiază însă de programe internaționale de sprijin, inclusiv pentru dezvoltarea fotbalului feminin.

Fotbal fără spectatori. Marea problemă pe care banii nu o rezolvă

Mai mult, interesul public pentru fotbalul feminin din România este extrem de scăzut. Competițiile interne atrag un public restrâns, format în mare parte din apropiații sportivelor și din persoanele implicate direct în fenomen. Fotbalul feminin nu beneficiază nici pe departe de vizibilitatea și interesul de care se bucură fotbalul masculin.

Pentru ca un sport să crească, este nevoie și de un public dispus să îl urmărească. Odată cu spectatorii vin veniturile, sponsorii și oportunitățile de dezvoltare. În prezent, interesul pentru fotbalul feminin din România rămâne foarte scăzut, mai ales în comparație cu situația din Europa de Vest, unde există cluburi puternice, competiții bine organizate și investiții importante în promovarea acestui sport.