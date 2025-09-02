Sport

Fotbalul francez, zguduit de o crimă terifiantă! Vedeta academiei lui Lyon, în vârstă de 13 ani, arestată după ce ar fi înjunghiat mortal un tânăr de 16 ani

Crimă odioasă în Lyon. Un tânăr de 16 ani a fost înjunghiat mortal, iar poliția îl anchetează pe un junior al clubului de fotbal OL.
Alex Bodnariu
02.09.2025
Tragedie în Franța! Un junior al clubului Olympique Lyon e acuzat că a omorât un tânăr de 16 ani

Un copil de 13 ani, care face parte din academia de fotbal a clubului francez Olympique Lyon, a fost reținut sub acuzația de crimă, după ce un adolescent de 16 ani a fost înjunghiat mortal în noaptea de duminică, 31 august 2025, în Caluire-et-Cuire, o suburbie situată la nord de Lyon.

Un junior al clubului Olympique Lyon e acuzat că a omorât un tânăr de 16 ani

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:30, când tânărul de 16 ani se afla în compania a doi prieteni. Potrivit autorităților, suspectul, un băiat de 13 ani care locuiește în zonă, a amenințat grupul cu un cuțit înainte de a-l înjunghia în zona pieptului

Tânărul a fost transportat de urgență la spital, dar a decedat în cursul nopții din cauza rănilor grave. Deși suspectul face parte din academia de fotbal a clubului Olympique Lyon, autoritățile locale subliniază că incidentul nu are legătură cu activitățile clubului sau cu fotbalul în general, conform Daily Mail.

Primarul orașului a reacționat după crima cumplită

Primarul din Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, a declarat că tragedia a fost rezultatul unui „conflict personal care a escaladat” și nu este legată de trafic de droguri sau de rețele criminale.

„Pe baza primelor constatări, această tragedie ne amintește de o realitate insuportabilă: o simplă ceartă poate degenera acum în ororă și poate costa viața unui copil. Nu este umbra traficului sau a unei rețele criminale: este un conflict personal care a degenerat.

Gândurile mele se îndreaptă mai întâi către familia și prietenii tânărului, al cărui viitor a fost furat aseară și care se află acum într-o durere de neimaginat. Pierderea unui copil este cea mai cruntă încercare și nimic nu o poate diminua”, a mai spus primarul Bastien Joint.

Academia Olympique Lyon este una dintre cele mai renumite din fotbalul francez. De-a lungul anilor, clubul a produs jucători de top, precum Karim Benzema, Alexandre Lacazette sau Houssem Aouar.

