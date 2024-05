Fotbalul l-a răsplătit! Sacrificiile noului puști minune de la Universitatea Craiova: „A îndurat frig și ploi”

Costel Gâlcă i-a oferit minute lui Ștefan Bană în tricoul Universității Craiova, iar puștiul de la Centrul de Copii și Juniori nu l-a dezamăgit. În spatele tânărului fotbalist al „alb-albaștrilor” există și o poveste de viață incredibilă, iar primul său antrenor a dezvăluit ce sacrificii au făcut puștiul minune și familia lui.

Fotbalul l-a răsplătit! Sacrificiile puștiului minune de la Universitatea Craiova: „A îndurat frig și ploi”

Universitatea Craiova a propus încă un talent în SuperLiga pe sfârșitul sezonului 2023-2024. Este vorba de Ștefan Bană, în carieră până în prezent.

Anghel Fluturescu l-a descoperit pe Ștefan Bană prin tatăl său, cu care a jucat la Progesul Băilești. Puștiul de la a îndurat frigul, ploaia în perioada junioratului când făcea naveta la Băilești, apoi la Craiova până a ajuns să stea în cameră cu Valentin Mihăilă.

Fostul său antrenor are și un pariu legat de Ștefan Bană, despre care spune că va ajunge sub comanda lui Edi Iordănescu la echipa națională. Anghel Fluturescu va veni și pe stadionul „Ion Oblemenco” să îl vadă pe elevul său la treabă cu U Cluj.

„Este născut în Afumați, tatăl lui a fost sportiv de performanță la Craiova la atletism, iar după a cochetat cu fotbalul pe la Electroputere, Progresul Băilești și Arsenal Reșița. Are ADN-ul tatălui său, a moștenit de la el alergarea, controlul mingei, execuțiile, curajul și viziunea în joc.

Are stilul tatălui său, dar este puțin mai rapid și mai inventiv decât el. L-am văzut pentru prima dată la Băilești, când eram la juniori. Era iarnă, frig și el era la cumpărături cu tatăl lui. Nu îl văzusem de mult timp pe Fane și nici nu știam că are copii.

Îmi aduc aminte că era într-o geacă cu Universitatea Craiova. Vorbeam cu tatăl lui cu totul altceva, însă când am început să vorbim de fotbal am observat că m-a fixat, nu își lua ochii pe de mine. L-am întrebat pe Fane dacă joacă fotbal.

Mi-a spus că joacă, dă toată ziua cu mingea prin gard, pe teren și îi place. I-am spus să îl aducă în ziua următoare la mine, pentru că aveam grupa 2004-2005. L-a adus, de prima dată s-a văzut că are calitate, tehnică în regim de viteză, control și viziune”, a spus Anghel Fluturescu.

Ștefan Bană, coleg de cameră cu Valentin Mihăilă: „Până atunci făcea naveta de mână cu tatăl lui”

„Cum lovea mingea… Când lovea mingea se auzea în sală de parcă erau microfoane pe terenurile mari, toată lumea l-a observat. Am plecat de la Băilești după un an de zile și l-am luat cu mine la Galicea. Făcea naveta cu bicicleta prin frig, nu a lipsit niciodată de la antrenamente.

Până la Băilești venea cu tatăl lui cu bicicleta, iar de la Băilești îl lua tatăl unui coleg de-al lui, Sârbu Mario. După un an de zile i-am dus pe dus pe Cotocu, Sârbu și Bană la Gică Popescu. Din prima l-au remarcat Barbu și Paul Răducan.

După un an și jumătate s-a desființat grupa, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și am vorbit cu Silviu Bogdan. Nu aveau grupă de vârsta lui la Universitatea și l-au dat la CSJ pentru un an de zile, iar apoi a revenit la Universitatea Craiova.

A făcut naveta de mână cu tatăl lui de la Afumați timp de doi ani de zile, îl mai punea și singur pe la autobuz. M-am rugat de Silviu Bogdan să îi ofere cazare, pentru că tatăl lui nu mai putea nici financiar și au avut și un deces, fratele lui taică-su a decedat.

Era atașat de el, a avut o cădere psihică, dar toți de lângă el l-au încurajat. Silviu Bogdan l-a luat și l-a băgat în cameră cu Mihăilă, a dormit cu el. Are ceva din Mihăilă, are aceeași tehnică de viteză, accelerează când primește mingea, dar fiecare are stilul lui”, a mai spus primul său antrenor.

„A îndurat frig, poate și foame câteodată! Nu a lipsit de la școală sau antrenamente”

„A îndurat frig pe navetă, poate câteodată și foame pentru că pleca de la școală direct la fotbal. A fost cel mai necăjit de la grupele de copii și juniori. Copii din Craiova veneau cu mașina și părinții, iar el de multe ori venea cu tatăl lui pe jos de la Romanești până la aeroport.

Până ajungea pe acolo prin frig… Nu se încălzea decât noaptea acasă, la întoarcere. Veneau prin ploi, noaptea la 12 și a doua zi trebuia să meargă la școală. El nu a lipsit nici de la școală, nici de la fotbal. Ei trăiau din pensile celor doi bătrâni, iar tatăl său avea probleme de sănătate.

El a continuat indiferent de ce a întâmpinat. Nu a spus niciodată că nu mai poate, nu a spus niciodată că e greu, chiar dacă avea mâinile înghețate pe bicicletă Toate astea l-au motivat, iar gândul lui era să joace la Universitatea Craiova și modelul său este Di Maria.

Într-un meci cu Dinamyc Craiova l-a văzut marele fotbalist Aurică Beldeanu, iar după meci m-a întrebat unde l-am găsit. Am glumit și am spus că e din Bulgaria, că nu e român. Îl avea pe nepotul lui în grupă și le-a spus tuturor că va ajunge fotbalist.

Și Pavel Badea l-a remarcat, la fel și Silvian Cristescu, care îl avea pe fiul său în grupă. Toți antrenorii pe la care a trecut și-au pus amprenta pe cariera lui. Este curajos, în cele trei partide cu FCSB, Farul și Sepsi a dus mingea către poartă, accelerează”, a declarat inițiatorul lui Ștefan Bană.

„După ce se termină sezonul 2024-2025 va fi în vederile selecționerului la echipa mare”

„Are apetitul de gol, simțul porții. În trei meciuri a tras la poartă mai mult decât au tras alții din SuperLiga în tot returul. Nu este puțin pentru un copil de 19 ani să intre cu Farul la 0-3 și să ducă echipa la un egal prin prestația lui.

Este ușor să facă ceea ce face, pentru că nu le-a dobândit, ci și le-a îmbunătățit prin muncă. S-a născut cu cele și asta ar trebui să urmărim în Oltenia, pentru că aici este un izvor de talente. Zic că dacă nu se accidentează, Bană este la naționala mare a României.

După ce se termină sezonul 2024-2025 va fi în vederile selecționerului, dacă nu se accidentează. Am plâns când a dat gol cu Sepsi. Eu plângeam, iar băiatul meu mă filma. Nu există mai mare satisfacție. Nu spun că l-am descoperit, ci l-am recomandat pentru marea performanță.

El are cel mai mare merit, dar și familia care a făcut sacrifii și clubul Universitatea Craiova. În cele 10 etape în care a fost rezervă și nu a bifat niciun minut mi-a spus mereu că vrea să joace, că simte că poate. Chiar mi-a spus la un meci cu Steaua în sezonul regular că vrea să joace.

Să îl bage pentru că l-a văzut pe Radunovic că nu este în apele lui și voia să îl ia la mână. O să vin cu 50 de copii de la Galicea la Universitatea Craiova – U Cluj. Sunt două grupe de copii din 2016 și 2012, iar majoritatea sunt pe la CSS, Universitatea.

Bană este idolul copiilor de peste tot, este un model și prin prisma sacrificilor. Este un model, toți părinții de la Galicea au rămas uimiți de povestea lui. Eu zic că i-a motivat pe toți din țară, eu zic că trebuie să ia exemplu părinți, elevi și antrenori”, a mai declarat antrenorul.