“Fotbalul l-a ucis pe Mircea Lucescu!” Cornel Dinu, dărâmat de vestea tragică

ADVERTISEMENT

, după ce a avut probleme cardiace care s-au agravat în ultimul timp și a fost nevoit să stea internat la terapie intensivă, acolo unde medicii au făcut toate eforturile pentru a-i prelungi viața.

Cornel Dinu, despre moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis!”

Cornel Dinu, cel care a scris istorie pentru Dinamo, a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK cu privire la vestea tragică și a fost ferm în cele spuse: „Fotbalul l-a ucis”, a fost concluzia pe care ‘Procurorul’ a avut-o. De altfel, legendarul „Il Luce” a dorit și a ținut să fie pe banca echipei naționale a României pentru barajul cu Turcia, chiar dacă situația medicală nu îi recomanda.

ADVERTISEMENT

„Acum am aflat și eu, m-a sunat cineva. Dumnezeu să-l ierte pe Mircea Lucescu. Fotbalul l-a ucis, din păcate, pentru că a vrut să stea și să fie lângă fotbal până în ultima zi a vieții lui. Din păcate inima lui Mircea Lucescu nu a mai vrut să bată și e bine să ne gândim la el numai cu lucruri bune”, a spus Cornel Dinu pentru FANATIK.

Legendarul Mircea Lucescu ne-a părăsit. Cariera stelară pe care acesta a avut-o

Mircea Lucescu, una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc, și-a început cariera de jucător în anii ’60, evoluând în special pentru Știința București și Dinamo București, dar și la echipa națională a României. Pe plan internațional, cariera sa de jucător a fost discretă comparativ cu impactul său ulterior ca antrenor, dar experiența acumulată pe teren i-a fundamentat cunoștințele și l-au ajutat în viitor.

ADVERTISEMENT

În postura de antrenor, Mircea Lucescu a scris pagini de aur în fotbalul european și mondial. Cele mai importante borne includ multiple titluri de campion în România, Ucraina și Turcia, precum și cucerirea Cupei UEFA în 2009 cu Șahtior Donețk, performanță ce a consacrat clubul pe scena europeană. Lucescu s-a remarcat prin abilitatea de a construi echipe competitive din jucători tineri și promițători, transformând cluburile pe care le-a pregătit în forțe de temut. Ultima sa aventură ca antrenor a fost pe banca naționalei României, unde a avut rezultate excelente în Nations League, însă din păcate a pierdut barajul cu Turcia și nu a reușit calificarea la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT