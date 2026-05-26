Fotbalul mondial, în stare de șoc! Unul dintre cei mai talentați atacanți ai generației sale a murit la doar 21 de ani

Victor Udoh, fost atacant la Antwerp și Southampton, a murit la doar 21 de ani în condiții misterioase. Fotbalistul nigerian era considerat unul dintre marile talente ale generației sale.
Alex Bodnariu
26.05.2026 | 18:30
Lumea fotbalului a primit marți o veste cutremurătoare. Victor Udoh, atacantul nigerian trecut pe la Antwerp și Southampton, a murit la doar 21 de ani, în condiții misterioase. Era văzut drept un jucător de mare perspectivă. Conform primelor informații, fostul fotbalist ar fi murit în urma unei intoxicații alimentare.

Născut pe 18 octombrie 2004, în statul Akwa Ibom, Victor Akaniyene Udoh evolua pe postul de atacant. Drumul său spre Europa a început în 2023. La doar 18 ani, s-a transferat de la Hypebuzz FC din Abuja la Royal Antwerp, unde a semnat primul contract profesionist din carieră.

La echipa secundă a lui Antwerp, cifrele au vorbit de la sine. În sezonul 2023-2024, Udoh a marcat 12 goluri în 21 de meciuri pentru Young Reds. Performanțele i-au adus rapid chemarea la prima echipă. Debutul în Belgian Pro League a venit pe 21 ianuarie 2024, când a evoluat ultimele 12 minute într-o victorie cu 4-1 împotriva lui Charleroi.

A fost transferat în urmă cu un an de o echipă de top din Anglia

În februarie 2025, Udoh a semnat cu Southampton. Transferul în Premier League a fost considerat o adevărată lovitură, iar fotbalistul nigerian era văzut drept un jucător de mare perspectivă. Contractul a fost semnat pe trei ani, însă nu a reușit să joace nici măcar un minut pentru echipa de seniori.

Pe 23 octombrie 2025, Udoh a semnat un contract pe trei ani cu Dynamo České Budějovice, formație din a doua ligă a Cehiei. Nici aici nu a avut realizările din perioada petrecută în Belgia. Ulterior, a revenit în țara natală, la Abuja, iar miercuri, 26 mai 2026, presa internațională a anunțat decesul său. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
