Sport

El este vinovatul după Liverpool – Atletico Madrid 2-1. „Fotbalul nu e șantier”

După ce Atletico Madrid a pierdut în deplasarea cu Liverpool din Champions League, Giuliano Simeone a fost cel mai criticat fotbalist de experții din România. Opinii dure despre fiul marelui Diego Simeone
Ciprian Păvăleanu
10.09.2026 | 09:15
El este vinovatul dupa Liverpool Atletico Madrid 21 Fotbalul nu e santier
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Analiștii din România nu au avut pic de milă de Giuliano Simeone! Ce au spus după Liverpool - Atletico Madrid 2-1. Foto: Hepta.ro
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Atletico Madrid a pierdut pe Anfield în debutul noului sezon de Champions League, în fața lui Liverpool, iar Giuliano Simeone (23 de ani) a fost unul dintre cei mai slabi fotbaliști de pe teren. În ciuda acestui fapt, tatăl său, Diego Simeone, antrenor al echipei, l-a ținut în teren până ce arbitrul a fluierat finalul, iar acest lucru i-a iritat pe experții din România.

Giuliano Simeone, făcut praf în România după Liverpool – Atletico Madrid 2-1

Conform notelor primite de fotbaliști pe Sofascore, Giuliano Simeone a fost al doilea cel mai slab fotbalist de pe teren, cu 6.3, în spatele său fiind doar Marc Pubill cu 6.0. Calificativul primit reflectă prestația sa, care a fost una ștearsă. Pe partea opusă a terenului, în banda dreaptă, Marcos Llorente a fost impecabil. Spaniolul a fost cel mai bun om al lui Simeone după ce a deschis scorul pe Anfield, însă „cormoranii” au întors soarta partidei prin golurile celor doi mijlocași centrali: Dominik Szoboszlai și Alexis Mac Allister.

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La finalul partidei de Champions League, trei dintre cei mai cunoscuți analiști din fotbalul românesc l-au taxat dur pe fiul lui Diego Simeone, care demonstrează din ce în ce mai mult că postul de titular la Atletico Madrid este o pălărie mult prea mare pentru el: „Nu prea există comparație (n.r. între Llorente și Simeone). Unul care aleargă și se bate și altul care știe ce face cu mingea. (n.r. Doar nu-l ține pe teren că e băiatul lui Diego Simeone) Nu știu ce să zic… E o exagerare să-l ții atât de mult”, a spus Ionuț Badea la Digi Sport 1.

„Mi se pare că la nivelul ăsta e limitat. Trebuie să aduci un plus evident. Făcând comparație cu Llorente, care poate să joace în spatele atacantului, la mijloc, dar și fundaș lateral… A făcut toată banda. E diferență mare de calitate între cei doi! E un jucător care aleargă, dar în momentul în care echipa ajunge pe tranziție în faza ofensivă, la el se oprește jocul”, a completat Ilie Dumitrescu.

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Gică Craioveanu a fost cel mai dur la adresa fiului lui Diego Simeone după meciul de Champions League

Gică Craioveanu, unul dintre cei mai mari cunoscători de fotbal spaniol din România, care a jucat sute de meciuri pentru Real Sociedad, Villarreal și Getafe, nu a avut pic de milă de Giuliano Simeone. Fostul mare atacant a explicat că a rămas perplex atunci când a aflat că fiul lui Diego Simeone a fost al treilea cel mai scump transfer din istoria clubului, iar la finalul opiniei sale l-a citat pe Cornel Dinu:

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„E capăt de drum! Să vă spun un lucru, o să vă surprind: e al treilea cel mai scump jucător al lui Atletico (n.r. conform unei statistici din presa din Spania). Când am văzut lucrul ăsta, am închis ziarul și am plecat. Vorbim de fotbal. Spunea nea Cornel Dinu că fotbalul nu e șantier. Nu e nici atletism. Să fim sinceri”, a încheiat Gică Craioveanu, conform sursei citate anterior.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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