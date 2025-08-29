Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fotbalul românesc, cifre istorice! Capitolul la care FCSB şi Universitatea Craiova au cucerit Europa

FCSB și Universitatea Craiova surprind Europa! Cifre impresionante pentru echipele din Superliga. „Locul 1 aseară”. Câți oameni au fost la stadion.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 14:02
Echipele din Superliga au strălucit joi seara în cupele europene. Universitatea Craiova și FCSB s-au calificat mai departe, iar formațiile din România au excelat și la un alt capitol, unul la care fanii au contribuit în cea mai mare măsură.

FCSB și Universitatea Craiova au adus la stadion peste 70 de mii de oameni!

S-a creat o emulație uriașă în jurul meciurilor pe care Universitatea Craiova și FCSB le-au jucat joi seara în cupele europene. Stadionul din Bănie a fost plin ochi, însă și campioana României a beneficiat de o susținere masivă, de peste 35 de mii de oameni.

De altfel, FCSB – Aberdeen a fost meciul din playoff-ul Europa League cu cea mai mare asistență. Peste 35 de mii de oameni au văzut pe viu calificarea campioanei României în faza principală a Europa League, acolo unde, în sezonul precedent, a făcut senzație.

Interes uriaș pentru Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir. Câți oameni au fost la stadion

Spectacol a fost și în Bănie. Duelul dintre Universitatea Craiova și Istanbul Başakşehir a avut o asistență de aproape 28 de mii de spectatori, fiind al doilea în clasamentul pentru meciurile din playoff-ul Conference League. Doar la Mainz – Rosemborg au fost mai mulți oameni. Horia Ivanovici a făcut anunțul în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„S-a jucat ieri playoff-ul Europa League. Cea mai mare asistență a fost la FCSB – Aberdeen, peste 35 de mii de oameni. La capitolul spectatori, FCSB a ocupat locul 1 aseară.

Craiova e în aceeași clasament, dar pe locul doi. La Mainz – Rosemborg au fost 30 de mii de oameni, iar la Craiova – Başakşehir, 28 de mii. Pe trei a fost Legia lui Edi Iordănescu. Acolo s-a trăit dramatic: s-au calificat în prelungiri. A fost o nebunie. Pe 4 a fost Beșiktaș cu Lausanne.

FCSB e numărul 1 la asistență din playoff-ul Europa League din toată Europa, la diferență de 10 mii, iar Craiova e pe locul doi, în urma lui Mainz. Nemții oricum merg la meciuri”, a declarat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
