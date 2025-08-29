Fotbalul românesc, cifre istorice! Capitolul la care FCSB şi Universitatea Craiova au cucerit Europa

Echipele din Superliga au strălucit joi seara în cupele europene. Universitatea Craiova și FCSB s-au calificat mai departe, iar formațiile din România au excelat și la un alt capitol, unul la care fanii au contribuit în cea mai mare măsură.
S-a creat o emulație uriașă în jurul meciurilor pe care Universitatea Craiova și FCSB le-au jucat joi seara în cupele europene. Stadionul din Bănie a fost plin ochi, însă și campioana României a beneficiat de o susținere masivă, de peste 35 de mii de oameni.
De altfel, FCSB – Aberdeen a fost meciul din playoff-ul Europa League cu cea mai mare asistență. Peste 35 de mii de oameni au văzut pe viu calificarea campioanei României în faza principală a Europa League, acolo unde, în sezonul precedent, a făcut senzație.
Spectacol a fost și în Bănie. Duelul dintre Universitatea Craiova și Istanbul Başakşehir a avut o asistență de aproape 28 de mii de spectatori, fiind al doilea în clasamentul pentru meciurile din playoff-ul Conference League. Doar la Mainz – Rosemborg au fost mai mulți oameni. Horia Ivanovici a făcut anunțul în direct la FANATIK SUPERLIGA.
„S-a jucat ieri playoff-ul Europa League. Cea mai mare asistență a fost la FCSB – Aberdeen, peste 35 de mii de oameni. La capitolul spectatori, FCSB a ocupat locul 1 aseară.
Craiova e în aceeași clasament, dar pe locul doi. La Mainz – Rosemborg au fost 30 de mii de oameni, iar la Craiova – Başakşehir, 28 de mii. Pe trei a fost Legia lui Edi Iordănescu. Acolo s-a trăit dramatic: s-au calificat în prelungiri. A fost o nebunie. Pe 4 a fost Beșiktaș cu Lausanne.
FCSB e numărul 1 la asistență din playoff-ul Europa League din toată Europa, la diferență de 10 mii, iar Craiova e pe locul doi, în urma lui Mainz. Nemții oricum merg la meciuri”, a declarat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.