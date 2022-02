Fotbalul românesc e în doliu: a murit fostul internațional Ioan Zare. Dramele care i-au marcat viața

Ioan Zare anunțase, recent, că va fi prezent la Târgu-Jiu, la o competiție amicală. Însă, când a venit ziua plecării cu echipa Old Boys FC Bihor, acesta a anunțat că nu se simte bine și că va rămâne acasă, pentru a-și face niște analize.

Ulterior, fostul mare fundaș a fost internat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a unui spital privat din Oradea.

Ioan Zare a murit

Ioan Zare s-a stins miercuri, la vârsta de 62 de ani. Anunțul cutremurător a fost făcut chiar de fostul său coechipier, Vova Tămaș.

„Am primit vestea pe care n-am vrut să o primesc, S-a stins Nelu Zare. Dumnezeu să-l odihnească în pace.O mare pierdere. Sunt extrem de trist”, a declarat fostul său coechipier, Vova Tămaș, pentru .

Ioan Andone, devastat de decesul lui Ioan Zare

s-a declarat devastat de decesul fostului mare fotbalist orădean.

„Dumnezeu să-l odihnească! A avut o viață grea. După divorț, n-a mai fost același Ioan. Era de înțeles, i-a murit și băiatul la 28 de ani. Am fost foarte bun prieten cu el, în perioada în care am jucat împreună la Dinamo și la echipa națională, plus că eu eram din Hunedoara, el din Oradea.

A continuat prietenia noastră și după Revoluție. Am fost pe la el, când juca la Siofok. E o veste proastă. Mai trăiește fi-sa și soția, care sunt divorțați, în Ungaria. Nu mai știu nimic de ele.

Cu el e adevărat că am vorbit de Revelion, de Crăciun, ne-am urat «sărbători fericite». Mi-a spus că e bine. Ce veste groaznică…

Era cu un an mai mare ca mine. Doamne, Doamne! Să-l odihnească Dumnezeu, că a fost un fotbalist excepțional. În opinia mea, n-a prea avut multă șansă la națională, că erau și alte generații.

Avea o calitate extraordinară. Ne-am cunoscut bine. Ce veste proastă… Eu îi trimisesem un prieten doctor, dar era deja mort”, , pentru FANATIK.

Din informațiile obținute de site-ul nostru, Ioan Zare era infectat cu COVID-19 și suferea de cancer.

Dramele care i-au marcat viața lui Ioan Zare

În 2016, Ioan Zare a trecut printr-un adevărat șoc, deoarece fiul său a murit la vârsta de 28 de ani, în Ungaria. Acesta avea o tumoare pe creier.

„În 2014, a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier, într-o zonă inoperabilă. S-a chinuit mult, săracul! I-au fost afectate întâi mâna și piciorul drept, apoi suferința s-a extins. Trăia de la doi ani în Ungaria, unde s-a și stins. L-am incinerat, iar apoi am adus urna cu cenușă la Oradea, unde am înmormântat-o”, declara Ioan Zare, la acel moment, pentru .

Totodată, Ioan Zare a suferit din cauza divorțului de soția sa, care s-a mutat, împreună cu fiica lor, în Ungaria.