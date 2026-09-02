Sport

FRF și LPF, trase de mânecă! Propunere revoluționară pentru salvarea fotbalului românesc! „6 jucători români și 5 străini”

Fotbalul românesc primește un avertisment dur, iar conducătorilor de la FRF și LPF li se cere să ia măsuri radicale pentru relansarea competiției interne și creșterea nivelului jucătorilor autohtoni.
Cristian Măciucă
02.09.2026 | 08:53
FRF si LPF trase de maneca Propunere revolutionara pentru salvarea fotbalului romanesc 6 jucatori romani si 5 straini
EXCLUSIV FANATIK
Propunere revoluționară pentru salvarea fotbalului românesc! FRF și LPF, trase de mânecă: „Suntem în prăpastie” FOTO: Fanatik
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Fotbalul românesc traversează o perioadă complicată, iar Giovanni Becali (74 de ani) consideră că este nevoie de o schimbare radicală pentru ca echipele din SuperLiga să poată redeveni competitive la nivel european. Agentul FIFA le-a transmis un mesaj ferm celor de la FRF și LPF și a venit cu o propunere menită să crească numărul fotbaliștilor români utilizați în campionat.

Giovanni Becali propune regula 6+5 în SuperLiga României

România are o singură reprezentantă pe tabloul principal al competițiilor europene în sezonul 2026-2027. Este vorba despre U Craiova, care va evolua în Conference League. Giovanni Becali crede că formațiile din SuperLiga ar trebui obligate să înceapă meciurile cu minimum șase jucători români. În viziunea sa, celelalte cinci locuri din primul „11” ar putea fi ocupate de fotbaliști străini. Agentul FIFA consideră că o asemenea măsură ar ajuta cluburile să crească mai mulți jucători autohtoni, care ulterior ar putea deveni soluții pentru echipa națională și ar putea fi vânduți în străinătate.

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„Fotbalul nostru e într-o mare prăpastie. Și prăpastia se numește Europa. Pentru că nu scoatem capul. Dacă FRF, LPF, nu vin cu o lege să spună că toate echipele trebuie să aibă în campionat 6 jucători români și 5 străini. Cum să nu poți? Nu ne comandă pe noi UEFA și FIFA. Putem să avem 30 de străini, dar 5 joacă și alți 5 îi înlocuiești.

FRF și LPF trebuie să impună: ‘Fotbalul românesc e o ruină, e într-o prăpastie. Ca să ieșim în lume și să ieșiți și voi cu jucători, pe care să îi vindeți, obligatoriu 6 jucători români’”, a transmis celebrul impresar.

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Giovanni Becali dă exemplul fotbalului norvegian

Giovanni Becali susține că fotbalul românesc ar trebui să urmeze exemplul Norvegiei. Pentru prima dată în ultimii 27 de ani, nordicii au două echipe pe tabloul principal din UEFA Champions League: Bodo/Glimt și Vikingur. „Uită-te la echipele norvegiene. Două echipe norvegiene în UCL. La ei, dacă te uiți la echipele lor, au 7-8 jucători norvegieni. Sau sunt danezi, tot de acolo, din zona lor. Sau africani sau asiatici, care sunt veniți acolo. Au născut copii acolo, care au devenit fotbaliști și au cetățenia norvegiană. 

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Șase români! Vrei străini? Ai cinci, de fapt zece. Și îi schimbi pe ăia cinci. Care e problema? Dacă Farul, care era o echipă care trebuia să fie susținută din vânzări, abia să intre în play-off, ia campionatul de două ori în zece ani, înseamnă că avem un campionat slab”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

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Giovanni Becali STIE CUM ARATA SALVAREA din PRAPASTIE pentru fotbalul din Romania

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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