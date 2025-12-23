Fotbalul românesc este din nou în doliu, chiar înainte de Crăciun! A murit fostul jucător de la Dinamo și UTA

ADVERTISEMENT

În pragul Sărbătorilor de Iarnă, fotbalul românesc a primit o nouă lovitură grea. Un jucător remarcat la Dinamo și care a scris istorie pentru UTA a murit, lăsând în urma sa multe amintiri frumoase.

A murit Lazăr Pârvu, fostul mare jucător de la Dinamo și UTA

Clubul UTA a anunțat marți, 23 decembrie, pe rețelele de socializare trecerea în neființă a lui Lazăr Pârvu, la vârsta de 79 de ani. Acesta a făcut parte din marea echipă a ”Bătrânei Doamne” de anii ’70.

”Odihnește-te în pace, Lazăr Pârvu! Familia roș-albă suspină iar, la aflarea unei noi vești triste: azi dimineață a plecat dintre noi Lazăr Pârvu, component al UTA-ei în anii 1970.

Născut pe 24 februarie 1946, la Orșova, puternicul și polivalentul fotbalist s-a afirmat la Dinamo București pe când avea 20 de ani. După patru sezoane petrecute în tricoul ‘câinilor roșii’ a plecat la CFR Timișoara, iar în anul 1972 a devenit fotbalistul UTA-ei.

Lui i-a oferit legendarul Iosif Lereter tricoul său atunci când s-a retras, într-un meci cu Jiul Petroșani, și a făcut totul să îl onoreze. A plecat pentru un an la Poli Timișoara, iar în 1974 s-a întors UTA, pentru alte două campionate petrecute pe prima scenă a fotbalului românesc. S-a retras, la 31 de ani, de la UM Timișoara.

A rămas conectat la fotbal din postura de observator federal, iar Aradul s-a bucurat de fiecare întâlnire cu el. Odihnească-se în pace!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a grupării arădene.

Cine a fost Lazăr Pârvu

A fost un mijlocaș celebru pentru tăria șutului său și era poreclit ”Ayala”. El a debutat în prima divizie pe 2 mai 1966, într-un meci Dinamo – Dinamo Pitești 1-1. În Ștefan cel Mare, Pârvu a jucat alături de nume mari ale fotbalului românesc precum Nunweiller III, Pîrcălab, Mircea Lucescu, Alexandru Boc, Cornel Dinu, Florea Dumitrache sau Nunweiller VI.

Lazăr Pârvu s-a retras din activitate la vârsta de 31 de ani, după ce a strâns 119 meciuri și 5 goluri în primul eșalon al fotbalului românesc. El are 3 selecții în naționala U23 a României și o singură prezență la prima reprezentativă, într-un amical cu Peru jucat la 23 aprilie 1972.

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Lazăr Pârvu s-a stabilit în Timișoara și a fost pentru o perioadă observator de joc. Mulți ani a deținut o cramă în orașul de pe Bega.

UTA a mai pierdut două nume mari în 2025

Anul 2025 a fost unul cu adevărat negru pentru UTA. În luna februarie a murit Ioan Olar, fostul conducător al clubului în perioada 2009-2014. Acesta din cauza unei intoxicații cu fum.

Pentru ca în octombrie, Aradul să-și piardă cel mai mare nume din istorie. Legendarul atacant Flavius Domide, care a fost prezent și la Mondialul din 1970, .