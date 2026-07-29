Fotbalul românesc, în lacrimi! A murit o adevărată legendă la 73 de ani

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Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Petrolului Ploiești, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Fostul mijlocaș ofensiv era al patrulea cel mai bun marcator din istoria clubului prahovean. Clubul a făcut tristul anunț prin intermediul rețelelor de socializare.

Gheorghe Simaciu a murit! Doliu în fotbalul românesc

Născut pe 21 februarie 1953, la Cornu, Simaciu și-a început cariera la juniorii Poiana Câmpina, fiind legitimat ulterior la Carpați Sinaia. După stagiul militar, în care a evoluat pentru ASA Câmpulung Moldovenesc, a revenit la Poiana Câmpina, unde prestațiile excelente i-au adus transferul la Petrolul Ploiești.

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La a petrecut opt sezoane. Gheorghe Simaciu a evoluat în total în 246 de meciuri oficiale și a marcat 70 de goluri. A fost golgheterul echipei în sezoanele 1977/1978 și 1982/1983, iar ulterior a mai evoluat pentru Poiana Câmpina, Mizil și Băicoi, înainte de retragere. Suporterii ploieșteni îl porecliseră „Căprioara”.

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a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că fostul mare fotbalist al grupării prahovene s-a stins din viață. Fanii echipei și-au exprimat regretul după aflarea tristei vești, mesajele de condoleanțe inundând secțiunea de comentarii.

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„Gheorghe Simaciu, unul dintre golgheterii istorici ai Petrolului, a plecat dintre noi, la vârsta de 73 de ani. Ajuns în curtea «găzarilor» la jumătatea sezonului 1976/1977, de la Poiana Câmpina, Simaciu a petrecut opt ani în tricoul formației noastre. Un mijlocaș elegant, poreclit «Căprioara» de către suporterii ploieșteni, dar și posesor al unui șut teribil, Simaciu a marcat 70 de goluri în cele 246 de partide oficiale disputate pentru FC Petrolul Ploiești (82 de meciuri și 25 de goluri în Divizia A, respectiv 134 de meciuri și 45 de goluri în Divizia B), fiind golgheterul echipei în sezoanele 1977/1978 și 1982/1983”, a fost mesajul transmis de Petrolul Ploiești.