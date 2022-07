Andy Goram, fost portar de legendă al lui Glasgow Rangers, răpus de cancer la 58 de ani. În 1995 era învins în Ghencea de bijuteria regretatului Didi Prodan. Video

Rangers FC, grupare la care activează Ianis Hagi, a pierdut astăzi unul dintre jucătorii săi emblematici, Andy Goram. Titular incontestabil la echipa de club, între 1991 și 1998, dar și în naționala Scoției, la Europenele din 1992 și 1996, este considerat cel mai bun portar din istoria grupării din Glasgow.

Goram s-a stins din viață la numai 58 de ani, răpus de cancer.

Rangers Football Club are today deeply saddened to announce the death of our legendary goalkeeper, Andy Goram, following a short battle with cancer.

”Este un erou pe Ibrox și o legendă a lui Rangers, fără îndoială. Porecla ”The Goalie” (n.r. Portarul) îți spune totul, pentru că ei au simțit că el este cel mai bun portar”, îl caracterizează, pe Andy Goram, Craig Brown, fostul manager al Scoției.

Pentru a continua: ”Era un tip foarte popular, nu numai printre colegi, ci și în rândul adversarilor. Era un portar minunat și un tip foarte drăguț”.

Născut în Bury, în 1964, Andy Goram a părut mai degrabă croit pentru o carieră deosebită în cricket. Era căpitanul echipei Lancashire Schoolboys și îl avea drept idol pe marele Clive Lloyd.

A fost însă descoperit de West Bromwich Albion, gruparea condusă de Ron Atkinson. Și, la 15 ani, s-a îndreptat către fotbal. Cariera sa părea compromisă după numai un an, atunci când managerul a plecat la Manchester United. Iar înlocuitorul său, Ronnie Allen, considerând că este prea scund, i-a spus că nu are viitor în fotbal.

A plecat însă la Oldham Athletic. Și a debutat, în mai 1981, la 16 ani. Avea să petreacă la această grupare șase ani, evoluând în 219 meciuri. Între care 195 în campionat. Debutase deja și-n națională, bifând patru apariții.

Rest in peace, Andy.

We are deeply saddened to learn of the passing of our legendary ‘keeper after his battle with cancer.

Our thoughts as a club go out to his loved ones again at this extremely difficult time.

Forever remembered and never forgotten.

— Oldham Athletic (@OfficialOAFC)