Foto. Aici are Florin Cîțu adresa din buletin! Ce spun vecinii: ”Nu se bagă în seamă cu nimeni!”

Pe 11 august, după apariția unor dezvăluiri despre tinerețea petrecută la studii în Statele Unite că a fost arestat în America pentru condusul unui vehicul sub influența alcoolului.

”Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă”, a comentat Cîțu.

”Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, a adăugat premierul, vizibil încurcat apoi, când jurnaliștii au început să-i pună întrebări legate de caz.

Situație delicată pentru Florin Cîțu după ce s-au aflat întâmplările din SUA

După ce s-a aflat că actualul premier a fost condamnat atunci la două zile de închisoare și plata unei amenzi de 1000 de dolari, Florin Cîțu a trebuit să dea explicații, două zile mai târziu, despre o altă problemă apărută în timpul perioadei petrecute în Statele Unite.

Astfel, la mai bine de 6 ani de când plecase din America, Florin Cîțu a fost dat în judecată și chemat într-o instanță din Iowa, pentru neplata unei datorii de aproape 6700 de dolari, rezultată dintr-un card de credit.

, firma care încerca recuperarea datoriei a externalizat creanța, așa că până la urmă, după ani buni, actualul premier și-a achitat restanțele financiare derivate din cardul respectiv.

Șeful Guvernului are adresa la o casă din zona bună a Capitalei

Mereu pe fugă, fie ocupat cu treburile țării, fie implicat în campania electorală pentru șefia PNL, Florin Cîțu mai trece uneori pe la adresa sa din cartea de identitate, aflată la o casă în centrul Bucureștiului, acolo unde era și sediul firmei sale, deschisă în 2012 și radiată în ianuarie 2018.

Amplasată într-o zonă liniștită a Capitalei, nu departe de parcul Grădina Icoanei, casa în care – potrivit documentelor oficiale – își avea sediul firmei Florin Cîțu, într-un spațiu la subsol, este bine ascunsă de o ”perdea” verde și un gard înalt, care ține curioșii departe.

Dacă înainte să devină premier, Florin Cîțu era o prezență obișnuită aici, acum demnitarul trece mai rar, potrivit vecinilor. ”Vine mai rar, ajunge noaptea târziu și pleacă mereu dimineața devreme. Nu se bagă în seamă cu nimeni, e mereu preocupat”, a declarat pentru FANATIK un vecin al lui Florin Cîțu, care locuiește pe stradă de mai bine de patru decenii.

Ce spun vecinii lui Cîțu: ”Casa e în spate, e frumos și răcoare acolo!”

”Când vine ne enervează SPP-iștii lui, că se pun unii într-un capăt al străzii, alții în celălalt și stau cu ochii pe tine de zici că asta e grija ta, să-i faci ceva lui Florin Cîțu. În rest, știu că acum la adresă stă permanent cineva, dar atât. Casa e în spate, nu se vede din drum, e după copaci, e frumos și răcoare acolo, în curte”, a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, vecinul premierului.

Interesant este și faptul că la aceeași adresă cu premierul, tot în imobilul din curtea respectivă, a operat ani buni – potrivit informațiilor obținute de FANATIK – și o firmă specializată în ”Arta Masajului Thai”. ”Misiunea Thai Healing Arts Institute (sau T.H.A.I. Institute) este să formeze terapeuți excelent instruiți în Arta Masajului Thai, oferind cursuri de înaltă calitate, atât la nivel teoretic cât și practic. În acest sens, abordarea noastră urmărește nu doar înzestrarea viitorilor terapeuți cu experiență reală și cunoștințe profunde, ci și să-i inspire cu entuziasmul și pasiunea necesare pentru a practica masajul Thai din toată inima”, se nota în prezentarea oficială a afacerii.