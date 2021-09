Foto. Ce riscă să piardă Traian Băsescu dacă justiția confirmă că a colaborat cu Securitatea: vilă cu 7 camere, consilieri, indemnizație de mii de lei

Cu 264 voturi pentru, 3 contra şi 11 abţineri, Camera Deputaților (for decizional) a adoptat pe 7 septembrie proiectul de lege de modificare a alin. b (3) al art.1 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, în sensul includerii, între cauzele care determină retragerea drepturilor foştilor preşedinţi ai României, a celei vizând existenţa dovezii privind calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii.

”Nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de şef al statului român ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni pentru care a fost condamnată definitiv sau ca urmare a demiterii din funcţie prin referendum şi nici persoana despre care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia”, prevede textul adoptat.

ADVERTISEMENT

Termen decisiv pentru Traian Băsescu, pe 5 noiembrie

care a legat două mandate la Cotroceni (2004-2009, 2009-2014). Și asta pentru că, într-o primă instanță, Traian Băsescu a fost declarat colaborator al Securității, printr-o decizie din 20 septembrie 2019 a Curții de Apel București, care a admis acțiunea CNSAS.

În continuare, secţia de contencios administrativ de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit data de 5 noiembrie 2021 ca termen pentru începerea judecării recursului formulat de Traian Băsescu în dosarul în care fostul preşedinte a fost declarat în primă instanţă colaborator al Securităţii.

ADVERTISEMENT

Iată și ce riscă să piardă fostul președinte Traian Băsescu, în prezent europarlamenetar din partea PMP, dacă Înalta Curte de Casație și Justiție va confirma primul verdict, cel în care demnitarul era declarat colaborator al Securității.

”Conform legii 406/2001, persoanele care au avut calitatea de şef al statului român beneficiază pe durata vieţii de următoarele drepturi: a) folosinţă gratuită a unei locuinţe de protocol, cu destinaţia de reşedinţă, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar; b) o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu; c) pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază, potrivit reglementărilor în vigoare”, așa sună textul proiectului de lege.

În prezent, Traian Băsescu locuiește într-o vilă de protocol de pe Bulevardul Primăverii

După terminarea celui de-al doilea mandat de președinte, Traian Băsescu a locuit câteva luni într-o vilă la Scroviștea, după care a acceptat oferta RAAPS, care i-a pus la dispoziție vila în care locuise fostul premier Petre Roman cu prima sa soție, Mioara.

ADVERTISEMENT

”Vila din cartierul Primaverii are parter si etaj, cinci camere si doua camere de serviciu. La parter se afla un hol, sufrageria, bucataria, o camera de asteptare si o baie de serviciu. La etaj sunt trei dormitoare si o baie. Cu totul, 366 metri patrati, spatiu locuibil. Curtea are in jur de 1000 de metri patrati”,

Nemulțumit de lipsa anumitor spații, Traian Băsescu a înaintat atunci o cerere către RAAPS, amintind în vara lui 2015 că imobilul nu are spațiul necesar funcționării unui cabinet de lucru, că nu are salon de primire și că nu are intimitate, întrucât se află lângă un bloc cu patru etaje.

Băsescu riscă să piardă și mașina, paza și indemnizația

”Un fost preşedinte are o pensie mai mică decât un torţionar. Eu am ieşit cu 2.980 de lei pensie, torționarul Ion Ficior avea 5.500 de lei”, se plângea Traian Băsescu în 2018, care dezvăluise și că avea 44 de ani de vechime de muncă la stat, din care 10 ca președinte, 10 ani ministru și 12 pe post de comandant de navă.

ADVERTISEMENT

Pe lângă mașină de protocol, pază asigurată și consilieri personali, totul achitat în prezent de stat, Traian Băsescu riscă să piardă și cumulul indemnizației de 75% din indemnizația acordată președintelui în exercițiu, Klaus Iohannis, ceea ce înseamnă 11148 lei pe lună.