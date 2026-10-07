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Foto! Cum a spionat-o U Cluj pe CFR înainte de derby! Șumudică: “Au pus o cameră pe bloc care se rotea!”

A început bătălia psihologică înainte de derby-ul Clujului dintre „U” și CFR. Antrenorul echipei din Gruia, Marius Șumudică, a dezvăluit cum i-ar fi spionat rivalii, cu câteva zile înainte de partida din SuperLiga.
Adrian Baciu
07.10.2026 | 07:17
Foto Cum a spionato U Cluj pe CFR inainte de derby Sumudica Au pus o camera pe bloc care se rotea
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică dezvăluie cum a fost spionat de rivalii de la U Cluj înainte de derby. Sursa foto: colaj Fanatik
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CFR Cluj – Universitatea Cluj, meci care trebuia să se joace în etapa a 4-a din SuperLiga, se va disputa joi, 8 octombrie 2026, de la ora 20:30, pe arena din Gruia. Cu doar câteva zile înainte de acest derby local, „feroviarii” au disputat un amical, cu Olimpia Satu Mare. Acest test a fost un prilej excelent pentru rivalii de la „U” de a-și urmări viitoarea adversară prin mijloace nu tocmai „ortodoxe”. Marius Șumudică (55 de ani) a dezvăluit modul în care el și echipa sa ar fi fost spionați.

A „început” derby-ul Clujului dintre CFR și „U”. Șumudică dezvăluie cum a fost spionat de rivali

Pentru ambele formații din Cluj-Napoca, duelul restanță de joi, 8 octombrie, reprezintă un prilej de a se păstra în partea superioară a clasamentului. CFR, în cazul unei victorii, va urca pe o poziție de play-off. De cealaltă parte, vicecampioana din sezonul trecu, „U”, dacă bate, va reduce la 5 puncte distanța de liderul Dinamo.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul echipei din Gruia a subliniat faptul că pe el și echipa sa îi așteaptă un meci extrem de dificil cu rivala Universitatea. Cu această ocazie, Șumudică a dezvăluit că cei de la „U” ar fi adoptat o tactică ingenioasă pentru a-i spiona. S-a întâmplat în timpul amicalului CFR Cluj – Olimpia Satu Mare, disputat joi, 1 octombrie, scor 2-1 pentru clujeni.

Mă așteaptă un meci joi, cu U Cluj. Vă dați seama ce duel va fi. (n.r. Sunteți în formă, ați bătut pe Satu Mare, a dat Omrani gol) Da, da, suntem ok. Am fost și vizionați. Se pregătește derby-ul așa cum se pregătește în Cluj. Au pus o cameră pe bloc care se rotea (n.r. Foto mai jos), urmărea meciul. Frumos! Mi-a plăcut”, a dezvăluit „Șumi”.

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Șumudică dezvăluie cum a spionat U Cluj pe CFR înainte de derby

Ce a făcut CFR-ul lui Șumudică în amicalul cu Olimpia, „spionat” de rivalii de la U Cluj

Marius Șumudică și CFR Cluj au profitat de pauza internațională prilejuită de meciurile din Liga Națiunilor și au jucat un meci de pregătire pe teren propriu. Joi, 1 octombrie, CFR a primit vizita divizionarei secunde Olimpia Satu Mare. Echipa din SuperLiga s-a impus cu scorul de 2-1, după ce sătmărenii au deschis repede scorul (minutul 12) și au intrat în avantaj la pauză.

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Pentru clujeni au marcat Viktor Kun (minutul 47) şi nou re-venitul Billel Omrani (minutul 86), în timp ce pentru sătmăreni a înscris Marian Drăghiceanu. De notat că formația lui Marius Șumudică a bifat al doilea amical al acestei pauze. În primul, cei de la CFR au obținut doar o remiză, 1-1, cu CIL Blaj, din Liga 3.

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Echipa de start a celor de la CFR în meciul cu Olimpia a fost: Vâlceanu (60’ Tordai), Braun (60’ Kresic), Gelashvili (79’ Masic), Simao (60’ Pantalon), Kun (60’ Ţîrlea), Camora (60’ Saca), Omic (60’ Ziblim), Perianu (60’ Gligor), Nalic (60’ Sfait), Drazic (60’ Buş), Cordea (60’ Omrani).

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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