Foto. Cum arată astăzi familia șoferului care a provocat în 2004 tragedia de la Mihăilești! Explozia devastatoare a luat atunci 19 vieți

Explozia devastatoare care a urmat răsturnării camionului a omorât 19 oameni și a rănit grav alte 13 persoane. Teribilul accident a avut loc la ora 5:50 dimineața, pe raza (32 de kilometri de Buzău), craterul provocat de explozie având o adâncime de 6,5 metri și un diametru de 21 metri.

Dintre cele 19 victime, șapte au fost pompieri, trei localnici și doi jurnaliști de la Antena 1. Șoferul campionului care s-a răsturnat cu încărcătura de 20 de tone de azotat de amoniu a fost craioveanul Florin Marcu (35 de ani).

Președintele Ion Iliescu: ”A fost un accident, nu un act criminal!”

Până și președintele țării, Ion Iliescu, a reacționat atunci, determinat de apariția în spațiul public a unor terorii conspiraționiste. ”A fost un accident, nu un act criminal, deci această exacerbare a unor abordări sentimentale, afective, riscă să deformeze tabloul şi mersul anchetei”, a declarat șeful statului.

Primul scenariu luat în calcul de anchetatori și dezvăluit de procurorul general Ilie Botoș a fost că, în momentul în care camionul a intrat cu partea dreaptă în şanţ, tirul s-a înclinat la 45 de grade, astfel că rezervorul s-a frecat de sol şi s-ar fi lovit de un cap de pod, spărgându-se.

”Este posibil ca un scurtcircuit la bateria camionului să fi aprins învelişul de plastic al acesteia. Plasticul care a luat foc ar fi putut aprinde motorina scursă din rezervorul autotrenului, provocând explozia”, susțineau anchetatorii.

Patronii firmelor au primit câte patru ani de închisoare

Înmormântările victimelor s-au făcut și după patru săptămâni de la tragedie, fiind foarte dificil de recoltat și de identificat rămășițele umane împrăștiate pe o rază de doi kilometri. Explozia a avut loc la 40 de minute după răsturnarea camionului, iar pompierii și ziariștii sosiseră la fața locului cu doar două minute înaintea producerii dramei.

Finalmente, cei trei reprezentanți ai firmelor care au asigurat transportul și livrarea azotatului de amoniu – Ionel Ionuț Neagoe, administratorul Ney Transport SRL, Mihai Gună, patronul Mihtrans SRL și Ion Gherghe, fost director al combinatului Doljchim din Craiova – au fost condamnați la câte patru ani de închisoare.

, șoferul tirului, a blocat Craiova, colegii dispărutului conducându-și pe ultimul tovarășul decedat la bordul camioanelor din dotare.

”Fostul sofer de la NEY TRANSPORT SRL Craiova a primit la inmormintare onorurile unui adevarat erou din partea colegilor de breasla. Peste 30 de autocamioane, fiecare purtind pe capota o coroana de flori, au luat parte la funeralii. Nici taximetristii nu s-au lasat mai prejos, fiind prezenti, cu masini cu tot, la inmormintare. Cortegiul funerar a plecat din fata blocului din cartierul Craiovita Noua in care a locuit Florin Marcu, in jurul orei 13.00. Coloana de masini, toate cu farurile aprinse, insirate pe aproape un kilometru, l-a condus pe ultimul drum in sunetul claxoanelor si al sirenelor”, nota atunci gds.ro.

Pentru colegii șoferi, Florin Marcu a fost un erou

”Baiatul asta a murit dintr-o intimplare, pentru ca a avut nesansa sa fie acolo si sa i se intimple chiar lui asa ceva. Daca i se spunea cind a incarcat masina ca incarcatura ar putea sa explodeze, poate s-ar fi indepartat de camionul rasturnat, iar acum ar fi fost in viata“, spunea George Dumitrascu, sofer de tir, care il cunoscuse pe Florin Marcu. Privind de peste strada la cortegiul funerar, Mihaela Vasile, o vecina, a izbucnit in plins, povestind: „Il stiam si pe el si pe ai lui. Era baiat linistit, muncitor, iar ai lui sint de treaba. Pacat de el! Nu trebuia sa se intimple asa ceva cu el…“, amintea Gazeta de Sud, într-un reportaj realizat la înmormântarea lui Florin.

Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială Dolj a ajutat atunci familia Marcu cu suma de 125 de milioane de lei vechi. Soția Corina, copiii Andrei și Bianca au încercat apoi să meargă mai departe, dincolo de drama care le-a marcat fundamental existența.

Ajunsă astăzi la 55 de ani, Corina, văduva lui Florin Marcu, se relaxează în timpul liber plimbându-se cu prietenele prin parcul Romanescu, unde se fotografiază mai mereu cu zâmbetul pe buze. Fata ei, Bianca, era logodită acum câțiva ani cu Alexandru, dar relația nu a ținut, așa că azi tânăra se iubește cu Ovidiu, alături de care e din nou fericită.

Absolventă a Facultății de Limbi Străine din Craiova, Bianca și-a deschis apoi un cabinet de meditații, fiind și profesor la un after school bilingv. În schimb, fratele ei, Andrei, terminase în 2015 liceul ”Henri Coandă” din Bănie și viza o carieră de grafician.