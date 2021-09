Foto. Cum arată mormântul lui Ionuț Anghel după 8 ani de la momentul în care a fost ucis de câini. Mama băiețelului: ”Aici mi-e o parte din suflet”

Acum opt ani, Ionuț Anghel, un băiețel de doar patru ani, murea sfâșiat de câini în Parcul Tei din Capitală, evenimentul provocând un adevărat șoc în România, el fiind înmormântat în cimitirul Sf. Vineri din București, condus pe ultimul drum de sute de oameni impresionați de drama abătută asupra familiei micuțului.

Și acum, Andreea Anghel, mama băiețelului care a sfârșit atât de tragic, merge aproape zilnic la mormântul fiului ei, chiar dacă, de fiecare dată când ajunge acolo, lacrimile îi brăzdează fața, iar rănile se redeschid.

Mama lui Ionuț Anghel vrea să facă un monument funerar impresionant

”Aici mi-e o parte din suflet… De aceea am și făcut acest monument. Am ales un granit negru, cu steluțe, care să semene cu cerul nopții pentru îngerașul meu. Dar, acum, sunt foarte supărată”, spune, pentru FANATIK, Andreea Anghel, mama lui Ionuț Anghel.

Supărarea ei este întemeiată: placa de granit negru s-a crăpat, iar acum nu mai poate așeza monumentul pe care și-l dorea pe mormântul în care, de opt ani, se odihnește Ionuț Anghel.

”Voiam ca astăzi, la opt ani de când îngerașul meu mi-a fost răpit, să stau aici, pe băncuța aceasta, cu ochii la statuia lui, și să vorbesc cu el. În schimb, acum pot să mă uit doar lă crăpăturile care au apărut pe mormânt”, ne-a mai spus, printre lacrimi, Andreea Anghel.

În schimb, ne-a dezvăluit Andreea Anghel, va face, totuși, tot ce îi stă în putință pentru ca lucrările să se termine totuși, iar monumentul, reparat, să își ocupe locul pe care și-l dorește.

”Acum sunt dărâmată din cauză că mormântul s-a crăpat. Le-am și spus celor care au lucrat la monument să fie cât se poate de atenți, că aici e sufletul meu, dar tot s-a întâmplat asta”, ne-a mai spus Andreea Anghel, indicând crăpăturile de pe mormântul lui Ionuț Anghel.

Ionuț Anghel va avea statuie în mărime naturală

După ce, ani la rândul, Andreea Anghel a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca Gabriela Firea, din postura de primar al Capitalei, să îi aprobe construirea unei statui pentru Ionuț Anghel și amplasarea acesteia într-un parc, ideea pare să fi fost abandonată.

”Am tot trimis adrese, nici măcar nu s-au obosit să răspundă. Acum, s-a schimbat conducerea la Primăria Capitalei, nu am mai primit niciun răspuns. Nici nu am mai insistat pe lângă Nicușor Dan, mai ales că, din ceea ce am înțeles, au fost anulate toate construcțiile de statui… De aceea am decis să o facem aici, la mormântul lui”, ne-a explicat Andreea Anghel, mama băiețelului ucis de câini în Parcul Tei din Capitală.

Mai mult, ne-a explicat ea, totul pare să fie stabilit în amănunt pentru monumentul funerar care va fi ridicat în amintirea lui Ionuț. ”Va avea un soclu înalt, iar statuia am cerut să fie în mărime naturală. Ionuț avea, la patru ani, atunci când s-a dus, vreo 110 cm”, a mai dezvăluit, pentru FANATIK, Andreea Anghel.

Mama lui Ionuț Anghel și-a făcut un altar pentru băiețel, în casă

Cum mormântul lui Ionuț Anghel va mai avea de așteptat pentru a fi gata cu tot cu monumentul funerar plănuit de părinții lui, Andreea Anghel și-a făcut, într-un colț al casei, un adevărat altar în memoria copilașului care, de curând, ar fi împlinit 12 ani.

”A fost și pandemia, nu puteam ieși din casă prea des. Așa că, în cameră, într-un colț, am făcut un mic altar pentru Ionuț. Acolo stau, vorbesc cu el, îi povestesc ce se întâmplă…. Am făcut, pentru el, și câțiva îngerași, i-am lucrat eu, toți au fața lui”, ne mai spune Andreea Anghel, ștergându-și o lacrimă.

Cum și-l amintește Andreea Anghel pe micuțul Ionuț

”Ionuț era, cu adevărat, un îngeraș. Blond, cu ochii mari, vesel, voios, era sociabil, lipicios. Simțea oamenii, el se apropia doar de cei care erau buni, se lipea de ei. Și era sănătos… Dar, probabil, Dumnezeu avea nevoie de un îngeraș, de aceea l-a luat la el. Altfel nu pot să îmi explic, nu pot să văd o explicație pentru care mi-a fost luat. El aducea doar bucurie celor din jur, și nouă, familiei, și celor care interacționau cu el. Era vorbăreț, era cuminte…”, ne-a mai spus Andreea Anghel.

Mai mult, chiar dacă el era mai mic decât frățiorul său, Andrei, povestește mama îndurerată, Ionuț era cel care, în fapt, făcea jocurile atunci când ieșeau în parc să se vadă cu ceilalți copii.

”Îl lăsa în față pe fratele lui mai mare, îl îndemna să se joace cu ceilalți copii. Avea, așa, cum să spun, stofă de lider. Era mai sociabil decât Andrei, erau firi diferite”, povestește Andreea Anghel.

Fratele lui Ionuț Anghel, afectat de pandemie

Andreea Anghel a mărturisit pentru FANATIK că fratele lui Ionuț, Andrei, este și acum afectat de cele petrecute acum opt ani și că, din păcate, pandemia și restricțiile impuse de autorități au făcut ca totul să fie mai dificil.

”Mă bucur că Andrei este un băiat atât de deosebit. Este bun la sporturi, a făcut karate, a ajuns la centura maro și, când va face 14 ani, va pute asă dea examenul de centură neagră. Se apucase și de fotbal, îi plăcea, dar, din cauza pandemiei, am fost nevoiți să întrerupem”, ne-a dezvălui mama celor doi frățiori.

Acum însă, ne povestește Andreea Anghel, Andrei se pregătește de examenele de la finalul clasei a VIII-a. ”Am ajuns în clasa a opta, avem și emoții pentru examenele de anul viitor. Andrei e foarte bun la matematică… Dar, ca să fiu sinceră, anul ăsta, cel cu pandemia, a fost unul dificil”, spune ea.

Frățiorul lui Ionuț Anghel s-a închis în sine

”Andrei este mai introvertit. Dar, anul acesta, cu izolarea, cu școala online, Andrei a devenit și mai închis în sine. Nu, nu am mai fost la psiholog, sperăm să treacă această fază. Abia mai reușesc să îl scot din casă, să mergem în parc, cu alți copii, așa cum făceam înainte când ieșeam de la școală”, ne explică Andreea Anghel.

E adevărat, spune Andreea Anghel, fiul ei cel mare a fost foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat cu Ionuț, acum exact opt ani, în parcul Tei din București.

”Vă dați seama, a fost și pentru el un șoc, chiar dacă era mic. Dar nu mai era atât de mic încât să nu își amintească, să poată să trăiască fără acele amintiri. Și de aceea el este mai închis, a suferit enorm”, ne-a mai spus, cu dragoste în glas așa cum poate avea doar o mamă atunci când vorbește despre cea mai mare comoară care i-a mai rămas.

Ionuț Anghel a murit acum opt ani, sfâșiat de câini

Ziua de 2 septembrie 2013 va fi una care, pentru , va rămâne ca fiind cea mai grea. Ionuț, mezinul familiei Anghel, sfârșea, sfâșiat de câini maidanezi, sub ochii îngroziți ai fratelui său și ai bunicii, în Parcul Tei din Capitală.

La acea vreme, România, șocată de ceea ce s-a petrecut într-o zonă centrală a Capitalei, reacționa, chiar și la nivelul autorităților care, la scurt timp, au dat o lege care îi proteja pe victimele un or asemenea momente.

”Tot ceea ce mă bucură este că, acum, la opt ani de la momentul în care Ionuț ne-a fost răpit, nu au mai existat cazuri asemănătoare. Măcar atât, nu aș vrea să mai simtă vreo mamă ce am simțit eu în ultimii opt ani. Din păcate, sacrificiul lui Ionuț a făcut posibil acest lucru”, a spus, pentru FANATIK,