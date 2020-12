Foto. Cum s-a îmbrăcat Elena Băsescu pentru votare. Ce spune despre vaccinul anti-COVID

Candidată în fruntea listei PMP Constanța pentru Camera Deputaților, Elena Băsescu a votat la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Constanța.

Fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu a stat de vorbă pentru scurt timp cu jurnaliștii la ieșirea din secția de votare.

Elena Băsescu a mers la vot fost însoțită de Claudiu Iorga Palaz, candidat din fruntea listei Partidului Mișcarea Populară pentru Senat.

Prezența sobră a Elenei Băsescu la urne

Elena Băsescu a avut o prezență sobră, venind la urne într-o ținută all-black. Candidata PMP la Camera Deputaților le-a vorbit jurnaliștilor despre speranțele cu care a venit astăzi la urne.

“Am votat cea mai bună echipă pentru județ și cel mai bun program de guvernare pentru țară. Am votat cu speranță pentru copiii noștri. Am votat având încredere că împreună vom putea mișca județul Constanța și întreaga Românie în direcția bună. Am votat având speranță că în viitorul Parlament vor exista mai mulți parlamentari care să susțină familiile monoparentale și creșterea natalității. Pentru aceste lucruri am votat”, a declarat Elena Băsescu.

Aceasta i-a îndemnat pe constănțeni să iasă la vot: “Fac un apel la constanțeni, să iasă în număr cât mai mare la vot pentru a oferi legitimitate următorului parlament!”.

Întrebată dacă va accepta să se vaccineze împotriva infecției cu noul coronavirus, Elena Băsescu a răspuns un da răspicat. “Da, cu siguranță voi face!” (vaccinul contra COVID n.r).