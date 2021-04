Foto. Dan Barna, surprins fără mască în ziua în care se anunțau restricții noi. Explicațiile vicepremierului

Dan Barna, lider al USR, oferă explicații după ce a fost surprins fără mască în ziua în care Guvernul anunța restricții noi.

Vicepremierul a fost fotografiat, pe 27 martie, în timp ce se afla la o terasă din București. Alături de acesta, într-un spațiu vizibil aglomerat se aflau mai multe persoane, între care primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, de la USR, Iulia Popovici, secretar de stat la Cultură, de la USR.

Imaginile, surprinse în ziua în care Guvernul anunța noile restricții pentru populație, au fost difuzate, marți seară, la B1 Tv. Aceasta este o nouă situație controversată după episoadele Raluca Turcan și Vlad Voiculescu.

Dan Barna, surprins fără mască în ziua în care se anunțau restricții noi

„Pe 26 martie, Vlad Voiculescu, Lucian Bode, premierul Cîțu au anunțat restricțiile în Capitala României. Sâmbătă, 27 martie, Dan Barna, vicepremierul României, s-a dus la terasă (…) să mănânce și să bea alături de Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, alături de soții, de familie, de prieteni, undeva la vreo 12-13 USR-iști s-au întâlnit.

Conform măsurilor de restricție, nu este voie să stai la masă mai mult de șase persoane din familie sau din cercul apropiat fără să porți mască. Domnul Dan Barna a fost surprins nepurtând mască, alături de primarul Sectorului 2, de doi deputați USR. (…)

Dan Barna a stat acolo de la ora 13 până la ora 16, iar domnul Mihaiu a stat până la ora 17, după care s-a dus seara să închidă clubul Bamboo. (…) Foarte bine a făcut”, a declarat jurnalistul B1 TV, Silviu Mănăstire, conform știri pe surse.

Explicațiile vicepremierului Dan Barna: ”Am purtat masca cu excepția firească a momentului când a sosit comanda de mâncare”

”O televiziune a făcut caz de faptul că acum 10 zile am ieșit la o terasa în weekend să mănânc alaturi de câțiva artiști discutând despre soluții de a veni în sprijinul lor. A fost o ieșire la prânz, am purtat masca cu excepția firească a momentului când a sosit comanda de mâncare.

Am stat nouă oameni la doua mese, la una patru la cealalta cinci persoane, tocmai pentru a respecta regulile. Până am ajuns acolo am purtat masca, sunt suficienți martori. La fel am făcut și când am părăsit terasa. Nimic mai mult.

Recomandarea rămâne aceeași: Nu putem trece de pandemie decât prin vaccin. Până atunci trebuie să purtăm cât de mult masca și să ne protejăm pe noi și pe cei apropiați cât putem”, a scris Dan Barna pe Facebook.

