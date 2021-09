Foto. Ea este sora lui Nicușor Dan! Psihoterapeut de meserie, Claudia e și maestru Reiki

Originar din Făgăraș, oraș în care s-a născut acum 51 de ani, a adus rareori vorba despre sora lui. Prima dată, actualul primar al Capitalei a dat câteva amănunte despre sora lui într-un interviu acordat ziarului Adevărul, în 2012.

”Tata a lucrat ca muncitor într-un combinat chimic, într-o secţie în care se fabrica dinamită. Mama a fost contabilă. Acum, amândoi sunt pensionari. Am o soră care a absolvit Facultatea de Energetică. În timp, şi-a dat seama că n-are nicio vocaţie în această direcţie, iar după o serie de meserii de tranziţie – director de vânzări etc. – a făcut Psihologie, un domeniu de care e extrem de pasionată”, mărturisea Nicușor Dan, fără a spune însă și cum o cheamă pe sora lui.

Nicușor Dan despre sora lui: ”Vorbim destul de puțin!”

Apoi, tot fără a-i pronunța numele, Nicușor Dan a vorbit despre misterioasa lui soră într-un interviu acordat lui Marius Tucă, acum doi ani, pe când se pregătea să candideze din nou pentru scaunul de primar al Capitalei.

”Sora mea trăiește în București. Am venit în același timp la facultate. (…) E psiholog acum. Vorbim destul de puțin, da. (…) Eu și sora mea nu am fost niciodată prea apropiați. Mă bătea la șah și plângeam, eram ambițios de când eram mic. Am fost în cercuri diferite, am avut preocupări oarecum diferite, dar suntem solidari pe chestiunile importante”, a punctat Nicușor Dan.

Sora lui Nicușor Dan are licență în Psihologie

FANATIK a aflat însă, în exclusivitate, cine este sora secretă a lui Nicușor Dan. Claudia deține un cabinet de psihoterapie într-o zonă centrală a Capitalei și asigură servicii în psihoterapia individuală și de cuplu, consiliere psihologică pentru părinți, psihoterapie de familie sau dezvoltare personală și optimizarea perfomanțelor.

Sora lui Nicușor Dan are acest cabinet din 2013, dar colaborează din 2017 și 2019 cu alte două clinici. La nivel de pregătire, Claudia a trecut licența în Psihologie, un master în Psihoterapie, ca și titlul de Maestru Reiki.

Interesant este și faptul că, potrivit informațiilor deținute de FANATIK, sora lui Nicușor Dan a îndeplinit în 2009 și funcția de secretară la Școala Națională Superioară București, instituție înființată chiar de Nicușor Dan, în anul 2000.

Sora lui Nicușor Dan: ”Nu doresc să vorbesc nimic despre acest subiect”

Contactată de FANATIK, care dorea să abordeze subiectul Nicușor Dan, Claudia s-a mărginit să declare următoarele: ”Aș vrea să vă spun că nu doresc să vorbesc nimic despre acest subiect, nu am dorit niciodată să ajung în atenția opiniei publice. Vă mulțumesc pentru înțelegere”.

Într-o prezentare personală făcută pe site-ul uneia dintre clinicile cu care colaborează, sora primarului Capitalei a mărturisit ceea ce iubește la meseria ei.

”Mă fascinează viaţa şi iubesc oamenii, natura și meseria mea de psihoterapeut! Privesc viaţa ca pe un dar miraculos, care pe zi ce trece şi cu fiecare om întâlnit, relaţie sau situaţie ne dezvăluie alte faţete ale sale. Desigur, viaţa ne provoacă continuu spre dezvoltare și, uneori nu-i învăţăm lecţiile şi acumulăm sentimente și amintiri neplăcute – care poate se manifestă chiar și la nivelul corpului prin dureri fizice, tulburări de somn, de apetit, oboseală sau poate la nivel psihic prin suferință, frici, neliniști, atacuri de panică, tristețe, neputință, relații disfuncționale”, amintea sora primarului Capitalei.

”Iar problemele nu se rezolvă de la sine, ci mocnesc în interiorul nostru consumându-ne energia și lăsându-ne cu o imagine tulbure asupra vieții. Apoi revin la suprafață, de multe ori cu o forță crescută cerându-se rezolvate”, a notat psihoterapeutul.

”Dacă treci printr-o astfel de provocare și nu i-ai găsit rezolvarea, te invit, într-un cadru terapeutic sigur, susținător, lipsit de judecată și te ghidez spre găsirea resurselor tale interioare, cunoaşterea propriilor auto-sabotori (ai stării de bine), depăşirea limitărilor și dobândirea unor abilități de gestionare eficientă a provocărilor”, a povestit Claudia, sora lui Nicușor Dan.