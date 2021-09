Foto exclusiv. Ce a scris Istvan Kovacs în raport! Motivul ireal pentru care l-a eliminat pe Steliano Filip

Rezultatul neverosimil dintre FCSB și Dinamo, scor 6-0, nu a fost singurul lucru greu de digerat de către oaspeți la finalul derby-ului. Dinamoviștii nu și-au putut scoate din minte momentul din minutul 37, atunci când

FANATIK a aflat în exclusivitate motivul pentru care centralul din Carei l-a trimis mai devreme la vestiare pe fundașul „câinilor”, atunci când tabela arăta 1-0 în favoarea vicecampioanei României.

ADVERTISEMENT

Motivul incredibil pentru care Steliano Filip a primit cartonaș roșu în FCSB – Dinamo 6-0. Ce a scris Istvan Kovacs în raport

În raportul întocmit la finalul jocului, Kovacs a motivat că Filip a avut o „comportare violentă” și că „și-a lovit adversarul în zona gâtului-feței, mingea fiind la o distanță de aproximativ 4-5 metri de zona impactului”.

Reluările nu sunt deloc elocvente, deoarece, camerele TV s-au focusat doar asupra zonei picioarelor celor doi fotbaliști, acolo unde se vede că dinamovistul, care vine totuși cu o viteză considerabilă, nu îl lovește pe noul transfer al roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Singurul moment care confirmă într-o oarecare măsură teoria lui Istvan Kovacs este cel surprins pe direct, acolo unde se observă că Steliano Filip are brațul ridicat, cotul său trecând razant prin fața lui Vali Gheorghe, fără a se observa clar dacă există sau nu contact. ( )

Steliano Filip, vehement la adresa centralului din Carei

La finalul derby-ului, Steliano Filip i-a adresat cuvinte grele arbitrului în vârstă de 36 de ani, pe care îl consideră responsabil pentru .

„A văzut un stadion întreg, o țară întreagă. Nu am venit să critic arbitrajul. Nu îmi stă în caracter, dar sunt dezamăgit. Și-a bătut joc de niște familii, în primul rând, și de suporterii ăștia minunați. Nu cred că meritam. Să zicem, îmi dădea galben pentru intenție. Cea mai bună soluție ar fi VAR-ul, e clar. Maxim galben. Îmi reproșez. Mi-am lăsat coechipierii, am îngreunat situația, îmi cer scuze pe această cale. Nu am protestat, să mă iau de un jucător.

ADVERTISEMENT

L-am întrebat simplu. Știe toată lumea că e un arbitru foarte arogant, dar nu l-am înjurat, nu l-am certat. I-am zis să îmi spună și mie de ce mi-a dat roșu să merg la vestiare liniștit. Nu a vrut să vorbească. Mi-a zis doar ’ai trei minute, altfel opresc jocul’.

Mi s-a mai întâmplat, chiar la meciul cu Mioveni. Un contraatac, vreau să fac fault, el îmi strigă ’nu face, nu face’, eu nu fac și luăm gol. Nu am venit aici să dau în el, dar aroganța și felul în care ne tratează. O să iau minim două etape, cine știe ce o să mai scrie în raport, poate se simte și atacat. Eu unul am cerut fault.

M-a tratat cum ne tratează de obicei. Am întrebat de ce nu mi-a dat fault și el mi-a răspuns în felul lui tipic: ’dispari’. Mă doare, știu ce situație e la echipă. Îmi doresc să pun umărul, dar, astăzi, și-a bătut joc de noi.

ADVERTISEMENT

Campionatul este lung. Ușor, ușor formăm o echipă. Băieții care au venit sunt jucători de valoare, știu ce înseamnă Dinamo. Nu am jucat cu o echipă oarecare. Am jucat cu Steaua (n.red. FCSB), cu niște jucători de valoare. Cred că 11 la 11, altul era rezultatul, dar când rupi jocul așa, e foarte greu”, a declarat Steliano Filip, după FCSB – Dinamo 6-0.

Adrian Porumboiu și Marius Avram îi dau dreptate lui Steliano Filip

P . Adrian Porumboiu și Marius Avram au concluzionat că centralul din Carei nu a avut parte de cea mai bună seară și că a greșit în momentul în care l-a eliminat pe Steliano Filip.

„Nicio reluare a fazei nu îl ajută pe arbitru, nu-i justifică decizia. Valentin Gheorghe se ține de gât, dar am urmărit cu atenție toate reluările, nu se vede niciun contact între Steliano Filip și el, nici la picioare, nici la gât”, a declarat Marius Avram, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Nici vorbă de cartonaș roșu! Nu înțeleg de ce nu a intervenit arbitrul de rezervă să-i atragă atenția lui Kovacs că a greșit, că nu e cazul de eliminare, să revină asupra deciziei total eronate”, a adăugat și Adrian Porumboiu, în exclusivitate pentru site-ul nostru.