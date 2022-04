Foto exclusiv. Gigi Becali, gest umanitar pentru refugiați. Le-a oferit pensiunea de la mănăstirea pe care a cumpărat-o: “Eu trimit doar bani”

inimos din fire, a adăpostit refugiați în pensiunea de la mănăstirea pe care a achiziționat-o în Bucovina! Afaceristul se numără printre cei care ajută mulți sărmani, cu mâncare, locuințe, bani, și acum le-a întins o mână și câtorva refugiați din Ucraina.

Gigi Becali sprijină refugiați din Ucraina

Afaceristul a achiziționat, în toamna anului trecut, o pensiune și o bisericuță în creierii munților, mai exact în Bucovina. Locația este una de vis, asta pentru că este înconjurată de pădure, brazi înalți, verdeață, iar un râu curgător îi trece fix prin curte.

Acolo se ajunge pe un drum destul de îngust, locația fiind poziționată la câțiva kilometri de strada principală. În jur are numai munte și câteva case rătăcite. De bisericuță se ocupă doar câteva măicuțe, puține la număr, ele deschid și închid, ele au grijă să mențină curățenie atât în pensiune, cât și în curte. Iar o dată la săptămână, sau la două, un preot merge și ține slujba.

Conform sătenilor, de când a fost achiziționată, pensiunea n-a funcționat pentru turiști, acolo locuind doar măicuțele. Acum însă, alături de ele trăiesc, se pare, și câțiva refugiați din Ucraina pe care i-a primit Gigi Becali.

Sătenii susțin că o parte dintre ei au venit cu propriile mașini, iar alții au ajuns acolo cu microbuze. Tot aceștia spun că vila nu are foarte multe camere, deși e o casă cu etaj, însă, chiar și așa s-au găsit locuri pentru refugiați.

Gigi Becali şi-a pus pensiunea la dispoziţia refugiaţilor ucraineni

Mai mult, Gigi Becali are grijă ca oamenilor care locuiesc acolo să nu le lipsească mâncarea.

Afaceristul susține că el a rugat măicuțele să adăpostească refugiați. Nu știe câți sunt adăpostiți în pensiunea lui, însă se asigură să nu le lipsească nimic. Le trimite bani periodic măicuțelor, după cum ne-a declarat.

“Le-am dat telefon și le-am zis: ‘Mergeți și luați refugiați și umpleți pensiunea!’ “

“Sunt 3-4 maici care se ocupă de refugiații care locuiesc acolo în pensiune. Cazare și mâncare. Ele se ocupă, eu trimit doar bani. Nu știu câți refugiați sunt, întrebați-le pe ele, doar atât… le-am dat telefon și le-am zis ‘Mergeți și luați refugiați și umpleți pensiunea!’.

E o biserică în curtea pensiunii, de aceea am și luat pensiunea respectivă că e biserică acolo. Am cumpărat-o, dar nu am fost, nu am ajuns încă acolo, așa că nu știu să vă spun câți sunt”, a declarat Gigi Becali, pentru FANATIK.RO.

Gigi Becali este recunoscut ca fiind unul dintre afaceriștii care ajută financiar oamenii fără posibilități. Zilnic, la poarta Palatului său din Capitală se strâng amărâți care îl așteaptă cu sufletul la gură în speranța că primesc ceva de mâncare sau niște bani.

Mai mult, afaceristul deține și câteva blocuri în București unde a cazat oameni neajutorați. El suportă toate cheltuielile tuturor familiilor ce locuiesc în garsonierele și apartamentele sale. Practic, aceștia nu plătesc chirie sau întreținere. De Paște și de Crăciun le trimite alimente sau bani, iar zilnic le dă minimum o masă caldă.

Gigi Becali, hărțuit la Palat

Afaceristul a trecut prin momente neplăcute recent, în fața Palatului, unde era așteptat de zeci de nevoiași. Becali s-a văzut nevoit să apeleze a jandarmi, după ce ar fi fost hărțuit de o persoană. Mai exact, în mână, pregătit să ofere nevoiașilor.

O persoană însă l-ar fi tras de mână și ar fi încercat să-i smulgă teancul cu bancnote din mână. Gigi Becali s-ar fi enervat și ar fi intrat în Palat fără să mai împartă bani. Oamenii au tot așteptat însă, în zadar, căci patronul FCSB nu a mai ieșit la ei. Ba mai mult, a chemat jandarmii să elibereze zona.