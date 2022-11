Foto exclusiv. Jador e îndrăgostit! Sărutări fierbinți cu femeia pe care o ține ascunsă de un an

Jador este un adevărat specialist în a-și ascunde femeile pentru care are o pasiune cu adevărat. Show-urile sale din mediul online, declarațiile înflăcărate pe care le face pentru diverse celebrități, fie că vorbim de Andreea Bostănică, de Ella, sau alte domnișoare, sunt, în fapt, doar ”praf în ochi” pentru a o ascunde pe tânăra pe care o iubește cu adevărat de un an deja. Iar FANATIK a obținut imagini în care manelistul, fără să știe că este vreo secundă urmărit, a dat frâu liber sentimentelor pe care le are pentru tânăra domnișoară cu forme de model.

Pe cine iubește Jador? Manelistul o ascunde de un an pe ochii curioșilor

FANATIK a obținut, în exclusivitate, imaginile care spun totul despre statutul amoros al lui Jador. Iar manelistul pare să fie mai îndrăgostit ca niciodată de o tânără româncă, dar care este stabilită, de ani buni deja, în străinătate.

De curând, cântărețul a fost plecat într-un club din Germania, acolo unde a și cântat. La eveniment însă nu a ”petrecut” singur, ci în compania unei domnișoare frumușică foc, cea care, de altfel, i-a ”furat inima” de un an deja.

Mai exact, Alexandra, tânăra pe care Jador o iubește, și-a făcut apariția în clubul din Augsburg odată cu manelistul. Îmbrăcată cuminte, puștoaica care a pus mâna pe Jador, a fost nedezlipită de el, iar cei doi, fără să aibă idee că sunt ”observați atent” au făcut risipă de gesturi tandre.

Jador și Alexandra au petrecut împreună întreaga noapte, manelistul având grijă să o facă să zâmbească pe tânără, atent la fiecare dorință a ei. Și, desigur, nu s-a sfiit să o sărute la fiecare câteva minute, cântărețul dovedindu-și astfel sentimentele puternice pentru care el are pentru ea.

Cine este iubita manelistului Jador?

Informațiile obținute de FANATIK indică faptul că Jador și Alexandra se iubesc în mare secret de un an. Deja, pare-se, intimitatea de care se bucură cei doi a dus la ”porecle”, manelistul alintând-o drept ”Hoder”. În realitate însă, Alexandra este un personaj destul de cunoscut pe TiKTok, acolo fiind chiar și imagini cu ea și cu Jador din intimitate.

În altă ordine de idei, Alexandra este o tânără care pare să pună cariera pe primul plan, nu aparițiile prin diverse cluburi în care să se laude cu ținutele „de fițe” pe care le are sau pe care le primește de la manelistul care câștigă munți de bani. Acesta este și motivul pentru care iubita lui Jador este o studentă eminentă la o facultate de prestigiu din Germania.

Cu toate acestea, susțin informațiile noastre, chiar dacă par diferiți, Jador și Alexandra se bucură la maximum unul de prezența celuilalt. Se distrează de minune împreună, au umor și fac cam același stil de glume, iar Alexandra este singura capabilă să îl pună pe Jador pe ”linia de plutire” atunci când manelistul nu este în cea mai bună formă. Cam așa descriu situația cei care îi cunosc pe cei doi îndrăgostiți.

Jador, paravan și show cu aventurile sale amoroase

Devenit celebru pentru participarea lui la Puterea Dragostei, de la noi din țară. Curtat de nenumărate tinere domnișoare, cântărețul se afișa cu ele. Dar, la acea vreme, chiar dacă la TV părea îndrăgostit de alte femei, el avea, de fapt, ochi pentru o singur femeie: Georgiana Elisei.

Ajuns la Survivor România, de altfel, Jador îi făcea declarații sforăitoare de dragoste brunetei pe care o ținuse ascunsă de-a lungul timpului. Dar, chiar dacă a reușit să o convingă să îi mai ofere o șansă, împăcarea lor nu a durat prea mult, iar Jador și Georgiana s-au despărțit.

De la acel moment, petrecut acum mai bine de un an, ba chiar, la TV, nu se sfia să mărturisească că este atras până peste poate de Andreea Bostănică. Doar că, pare-se, , el având, în fapt, o relație cu Alexandra, tânăra în compania căreia a fost surprins de FANATIK.

E adevărat, Jador pare însă să aibă gusturi cât se poate de bune când vine vorba de iubirile sale, manelistul având cu ce să se laude și când vine vorba de Alexandra, tânăra putând oricând să profeseze ca model.