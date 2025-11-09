Foto exclusiv. Unde a sărbătorit Pașcanu golul cu FC Argeș! Ce făcea fundașul Rapidului la 2 noaptea

ADVERTISEMENT

Alexandru Pașcanu este unul dintre cei mai în formă fundași ai momentului în Superliga României. Fotbalistul de la Rapid a înscris din nou, de data asta în poarta celor de la FC Argeș, iar după meci s-a distrat într-un club. Robert Niță a văzut imaginile și a comentat situația la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Pașcanu a sărbătorit golul cu FC Argeș la o petrecere!

Fotbalistul a fost surprins cu un pahar în mână la festivalul de muzică „Nostalgia”, în miezul nopții, la doar câteva ore după partida câștigată de Rapid în fața celor de la FC Argeș, pe stadionul din Giulești.

Se pare că jucătorul lui Costel Gâlcă a vrut să sărbătorească golul înscris în poarta piteștenilor alături de mai mulți prieteni. Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a explicat întregul episod cu Alex Pașcanu.

„Băiatul, azi-noapte, era la Nostalgia. Știi cum e… până la urmă, e o descătușare. Trebuie să te și bucuri”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță a anunțat că Alex Pașcanu a fost lăsat de Costel Gâlcă în club

, este de părere că gestul este unul complet normal și a dat de înțeles că antrenorul giuleștenilor, Costel Gâlcă, și-a dat acordul ca jucătorii să se relaxeze după meciul cu FC Argeș.

„Băuturile răcoritoare așa se vând acolo. În pahare de carton. Așa e acolo. Apa și băuturile răcoritoare așa se servesc. Hai, terminați cu astea! Bei vin așa? Pașcanu nu consumă nimic alcoolic. Cum să bei alcool din paharul ăla? Băieții oricum au două zile libere. Chiar antrenorul le-a spus să se bucure de moment. Le-a dat două zile libere ca să se descarce”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

A înscris al doilea gol al sezonului pentru giuleșteni și este o piesă de bază pentru Costel Gâlcă în linia defensivă. Fotbalistul a fost răsplătit de Mircea Lucescu pentru evoluțiile sale bune cu o convocare la echipa națională.