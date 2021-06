Foto. ”Gura iadului”, fenomen natural spectaculos apărut în deșert. De ce se tem localnicii

O gaură neagră misterioasă sperie localnicii și fascinează geologii. Acest fenomen natural a apărut în deşertul din estul Yemenului și a devenit o sursă de poveşti cu demoni şi alte spirite malefice.

Cunoscut drept ”Fântâna iadului” sau ”Gura iadului”, puţul Barhout nu poate fi descifrat momentan de Aceștia se chinuie să îi explice . Pentru localnicii lucrurile stau un pic diferit. Ei au găsit sensul pentru „Gura iadului”.

Conform folclorului local, fascinanta gaură din deșert este o închisoare pentru demoni. Superstiția este întărită de mirosurile grele emanate din adâncurile sale. Localnicii cred că ”Gura iadului” ar reprezenta o amenințare pentru viața de pe Pământ, conform

Un fenomen natural spectaculos atrage mult interes în deșertul din Yemen. Care sunt explicațiile pentru ”Gura iadului”

La aproximativ 1.300 de kilometri est de capitala Sanaa, puțul Barhout este o gaură naturală uriașă care a apărut în deșertul din provincia yemenită Al-Mahra. ”Gura iadului” are o lățime de 30 de metri și o adâncime estimată între 100 și 250 de metri.

Prin gaură pătrunde prea puțină lumină solară și nu se poate zări prea mult în interior. Totuși, se pot observa păsări care intră și ies din adâncuri. De-a lungul secolelor au circulat povești despre duhuri și spirite rele care ar trăi în această gaură.

Deocamdată, camerele video care au fost introduse înăuntru nu au putut aduce informații relevante, din lipsa luminii suficiente. Salah Babhair, directorul general al autorității locale pentru studii geologice și resurse minerale, estimează că puțul are o vechime de milioane de ani.

”Este foarte adâncă, nu am ajuns niciodată pe fundul ei, este prea puțin oxigen și nu există ventilație. roberAm mers să inspectăm zona și am intrat în puț. Am ajuns la o adâncime de peste 50-60 de metri și am observat lucruri stranii în interior. Am simțit și un miros ciudat… Este foarte misterios totul”, spune Salah Babhair, directorul general al autorității locale pentru studii geologice și resurse minerale.

De teama unui blestem, mulți localnici evită să se apropie de această imensă gaură și ezită chiar să vorbească despre ea.

Care ar putea fi explicațiile pentru aceste fenomen natural spectaculos

Unii cercetători cred că gaura din Yemen un tip de fenomen geologic asemănător craterelor apărute în Siberia în ultimul deceniu. Acolo este vorba despre topirea permafrostului și de gazele, în special metan, care ies la suprafață cauzând explozii ale solului. Alți specialiști nu exclud varianta unui „supervulcan” ce ar putea erupe la un moment dat.

O altă explicație ar putea fi legată de o serie de activități umane: foraje, minerit, construcții.

Chris Fogwill, profesor la Universitatea Keele, consieră că fenomenul bizar a fost cauzat de eroziunea calcarului sau de mișcărea sărurilor geologice.