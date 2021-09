Foto. Imagini impresionante de la concursul Wildlife Photographer of the Year 2021. Când va fi desemnat câștigătorul

Au fost lansate o serie de înregistrări uimitoare la concursul Wildlife Photographer of the Year, inclusiv imagini ale unui râs iberic încadrat într-o ușă, gheparzi înotând într-un râu înfuriat și o leoaică cu sânge care-i picură de pe bot.

Imagini impresionante de la concursul Wildlife Photographer of the Year 2021

Au fost înregistrate un număr record de participări la cea de-a 57-a ediție a competiției, care este organizată de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, iar o selecție de imagini impresionate a fost lansată marți seară.

“Calitatea generală a înregistrărilor ne-a luat prin surprindere”, a declarat Roz Kidman Cox, președintele comisiei de jurizare, citată de . „Cu cele mai multe planuri de călătorie anulate în ultimul an, fotografii par să fi petrecut mai mult timp luând în considerare ce imagini să trimită.

Rezultatul este o colecție atât de imagini provocatoare, cât și de imagini care, în aceste vremuri întunecate, ne amintesc de bucuria și minunea naturii.”

Experții din industrie au selectat printre cele 50.000 de candidaturi de la , jurizându-le pentru „creativitate, originalitate și excelență tehnică”, potrivit comunicatului de presă.

„Aceste imagini extraordinare prezintă diversitatea bogată a vieții pe Pământ și provoacă curiozitate și minunare”, a declarat Doug Gurr, directorul Muzeului de Istorie Naturală.

„Spunând povestea unei planete sub presiune, expoziția Wildlife Photographer of the Year luminează provocările urgente cu care ne confruntăm și acțiunea colectivă pe care trebuie să o luăm”.

Câștigătorii categoriei vor fi anunțați pe 12 octombrie și vor participa la o expoziție care se va deschide pe 15 octombrie și se va desfășura până pe 5 iunie 2022.

Imaginea câștigătoare a ediției 2020

Fotograful rus Sergey Gorshkov a câștigat prestigiosul premiu Wildlife Photographer of the Year pentru o imagine a unei tigroaice siberiene îmbrățișând un copac.

Gorshkov a lucrat mai bine de 11 luni pentru a capta imaginea folosind camere ascunse în Orientul Îndepărtat al Rusiei, singurul loc de pe Pământ unde se găsesc tigri de Amur sau siberieni.

Tigrii de Amur au fost vânați până la dispariție în secolul trecut, a spus Tim Littlewood, membru al juriului și directorul executiv al științei Muzeului de Istorie Naturală și sunt încă amenințați de braconaj și exploatare forestieră.

„Imaginea remarcabilă a tigroaicei scufundate în mediul ei natural ne oferă speranță, deoarece rapoartele recente sugerează că numărul crește ca urmare a eforturilor dedicate de conservare”, a spus Littlewood la momentul decernării premiului.

Câștigătorii altor categorii îi includ pe Paul Hilton, care a obținut Wildlife Photojournalist Story Award cu imaginea unui tânăr macac cu coadă de porc, și remarcabila fotografie a lui Frank Deschandol cu ​​două viespi, care a câștigat categoria Behavior: Invertebrate.

Fotograful finlandez Liina Heikkinen a fost încoronat Young Wildlife Photographer of the Year 2020 pentru imaginea cu o vulpe care proteja gâsca pe care a prins-o de cei cinci frați.

Câștigătorii au fost selectați dintr-o listă scurtă de 100 de imagini și au fost expuși la Muzeul de Istorie Naturală din Londra înainte de a începe un turneu în și pe plan internațional.