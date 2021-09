Foto. Lovitură dură pentru studenta criminală de la Timișoara! Fostul soț al lui Carmen se însoară

În 2009, Carmen Bejan l-a omorât și apoi l-a tranșat pe un bărbat care a încercat să o violeze într-un cămin din Timișoara. Sprijinită de iubitul ei de atunci, Sergiu Florea, tânăra studentă la Medicină nu se înțelesese la bani cu bărbatul de 65 de ani, care credea că va face sex cu fata.

Doi ani mai târziu, Carmen și-a primit pedeapsa, fiind încarcerată pentru 20 de ani în Penitenciarul Arad, ca și partenerul ei de crimă. Imediat, însă, un alt deținut, făcând rapid nunta chiar în spatele gratiilor.

Fostul soț al studentei criminale fusese condamnat pentru trafic de droguri

Condamnat pentru trafic de droguri, Claudiu Șatran a avut noroc și a fost eliberat condiționat toamna lui 2012, așa că studenta criminală a rămas singură în penitenciar. Drama completă a fost atunci când Carmen a pierdut o sarcină periculoasă, care ar fi adus pe lume, potrivit doctorilor, un copil cu malformații.

Dorind să depășească momentul tragic, Carmen Bejan s-a apucat să coasă goblenuri, încercând să facă bani cu ajutorul soțului Claudiu, aflat în libertate. Acesta s-a ocupat o perioadă de comercializarea lor, dar până la urmă a renunțat la idee.

Cum Claudiu s-a angajat imediat ca șofer de tir pe curse internaționale, legătura dintre Carmen și soțul ei a început să scârțâie, cei doi văzându-se tot mai rar. Așa că în timp ce Carmen suferea după gratii, Claudiu se poza fericit prin Jamaica sau alte destinații exotice, unde își petrecea vacanțele.

Carmen Bejan a fost părăsită de câteva luni de soț

De la începutul acestui an, Claudiu a dezvăluit prietenilor că s-a implicat într-o altă relație sentimentală, o femeie stabilită în Germania. De fapt, mesajul lui Claudiu pentru Ramona, de ziua ei, este elocvent.

”Draga mea! Felicitându-te de ziua ta, vreau să-ți ofer urări de fericire și bucurie! La urma urmei, dacă există fericire reală, sinceră, simplă și zilnică, atunci înseamnă că ai totul in această lume și niciun fel de barieră sau durere nu îți poate sta în cale! Te iubesc enorm de mult și îți doresc un sincer LA MULȚI ANI!”, mărturisea emoționat Claudiu.

Potrivit informațiilor FANATIK, la finalul lunii trecute, când a fost aniversarea lui Claudiu, Ramona i-a trimis și ea un mesaj iubitului ei, în care dezvăluie faptul că cei doi se vor căsători în curând.

”De curând am decis să ne unim destinele!”

”Dragul meu, de ziua ta, îți urez multă sănătate, mult noroc, dar şi mai multe zile şi ani fericiți împreună! Ne cunoaştem de mulți ani, dar de curând am decis să ne unim destinele. Nu înțeleg de ce am aşteptat atât de mult, dar stiu că în tine am găsit cel mai bun iubit, prieten şi cel mai sincer bărbat!”, a scris iubita lui Claudiu.

”Ne-am găsit în această lume nebună pentru că două jumătăți formează un întreg. Şi vreau să le mulțumesc părinților tăi pentru tine. Fie ca visele tale să devină realitate pentru că meriți cu adevărat să fii fericit La mulți ani!”, a încheiat Ramona.

Evident, Claudiu Șatran a replicat imediat: ”Iti multumesc din suflet ca esti alaturi de mine si nu in ultimul rand, pentru toate clipele frumoase si fericite pe care mi le-ai oferit!! Te iubesc!!”, i-a transmis Claudiu logodnicei lui.