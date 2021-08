Foto. Ludovic Orban locuiește într-o vilă pe malul lacului! Demnitarul stă în comuna Dobroești. “Iese mai rar din curte”

După ce a fost în repetate rânduri ministru, dar și premier de curând, cu actualul prim ministru Florin Cîțu, congresul partidului fiind programat pentru data de 25 septembrie.

În timpul mandatului său de șef al guvernului (4 noiembrie 2019 – 7 decembrie 2020), Orban era considerat printre cei mai săraci premieri de după Revoluție, acest aspect rezultând din lecturarea declarației de avere a acestuia.

Ludovic Orban: ”Pot să spun că sunt chiar un om auster!”

La numirea sa în funcția de premier, Orban declara venituri totale de doar 37356 lei, adică 3113 lei pe lună, bani rezultați din consultanța tehnică oferită de Orban pentru două firme. În apărarea sa, după ce presa a privit cu neîncredere sumele trecute în declarația de avere, Orban a ținut să precizeze următoarele:

”Sunt un om simplu, pot să spun chiar că sunt auster şi cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. În viaţa ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele. Nu întotdeauna trăieşti numai strict din venitul pe care îl încasezi pe parcursul unui an, ci şi din venitul pe care l-ai avut anterior”, mărturisea Orban la acea oră.

”Vreau să reţineţi că nu m-am dus şi nu am cerut niciun ajutor de şomaj în perioada respectivă, iar în mare parte faptul că pe unele companii s-a pus presiune strict din cauza faptului că au îndrăznit să facă un contract de muncă cu mine a arătat totuşi anormalitatea statului român condus de PSD”, a continuat atunci Ludovic Orban.

Casa lui Ludovic Orban are ieșire la lac și două intrări

Spre deosebire de alți politicieni, , ci se mulțumește cu o singură vilă pe malul lacului. Amplasată nu departe de intrarea în comuna Dobroești, lângă Capitală, casa familiei Orban are o suprafață locuibilă de 200 de metri pătrați și o grădină spațioasă.

Vila lui Ludovic Orban are două intrări, este situată chiar în capătul străzii, iar vecinii șefului Camerei Deputaților susțin că familia demnitarului e de treabă. ”El iese mai rar din curte, dar cu soția lui ne mai întâlnim pe stradă, e sociabilă, mai vorbim una-alta, ca-ntre vecini”, a declarat pentru FANATIK un vecin al lui Ludovic Orban din Dobroești.

Soția lui Orban e psiholog, băiatul lor e pasionat de graffiti

De altfel, Mihaela Orban, de profesie psiholog, soția lui Ludovic, avea la această adresă trecută și firma prin care administra grădinița pe care o conducea acum câțiva ani. Deranjată de informațiile apărute în presă, partenera de viață a politicianului a reacționat:

”Deși nu doresc să fiu în atenția publică și nu văd de ce s-ar scrie despre mine, o să vă răspund la întrebare: după încetarea pandemiei, nu mă voi întoarce la conducerea grădiniței, pentru că am închis-o în urmă cu câțiva ani de zile, deci grădinița nu mai funcționează”, a declarat soția lui Ludovic Orban pentru

Mihaela și Ludovic Orban au împreună un băiat, Tudor (22 de ani), care urmează cursurile Facultății de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Bucureşti și despre care părintele său a dezvăluit ce pasiune originală are.

”Tudor a dezvoltat un interes pentru graffiti de când am mers împreună prin mai multe ţări din Europa, unde a văzut pereţi pe care erau desene foarte interesante. Este vorba de obiective turistice amenajate astfel, nu vandalizate. Chiar am avut o discuţie cu el şi i-am spus că îl voi anunţă atunci când consiliul local decide că anumite spaţii din Capitală să fie amenajate special pentru graffiti, iar acolo are voie să-şi încerce talentul”, a mărturisit la un moment dat Ludovic Orban.