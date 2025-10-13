Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”

România a câştigat cu 1-0 în faţa Austriei prin . , iar „tricolorii” revin în lupta pentru primele două locuri ale grupei din preliminarii.

Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0

Nu este prima dată când Virgil Ghiţă şi Ianis Hagi au o astfel de colaborare. Cei doi au crescut împreună încă de la U21, iar fundaşul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că prima pasă decisivă de la Ianis Hagi a venit la un turneu U12:

„Eu cu Ianis ne ştim de dinainte să fim coechipieri. Când eram eu la FC Argeş, am avut un turneu din Turcia. Era la U12, un fel de selecţie. Atunci ne-am cunoscut şi atunci am primit prima centrare de la Ianis.

Nu mai ştiu exact anul, eram la un turneu în Ankara. Aveam 11 sau 12 ani. Tot cu stângul, tot din partea aia, dar a fost din corner. De atunci au urmat multe altele. Când eu am făcut pasul la Academia Hagi, am tot jucat împreună.

Este unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei. Vorbim, ne încurajăm. Pot să spun că este unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei. Ne-am antrenat mult, am avut mulţi ani să exersăm.

Au fost foarte multe goluri pe acest model. Meritam 100% să batem Austria. Ei au avut doar acel şut, pe care l-a scos Radu. Clar, am fost mult mai bun decât ei şi meritam victoria”, a spus Virgil Ghiţă la FANATIK SUPERLIGA.

Foto senzaţional cu Ianis Hagi şi Virgil Ghiţă la U17

FANATIK vă prezintă o poză cu Virgil Ghiţă şi Ianis Hagi de la un turneu U17, unde naţionala României unde a obţinut calificarea în Turneul de Elită după 3-3 cu Cehia, 5-2 cu Danemarca şi 1-0 cu Andorra, în ultima etapă.

Alături de Ghiţă şi Ianis Hagi, în poză mai apar Vali Costache, Vlad Mihalcea, Nicu Carnat, Tiberiu Capuşă, Andrei Ciobanu sau Florinel Coman. Selecţionerul acelei echipe a fost Florin Răducioiu.

