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Foto şoc! Cum a ucis, de fapt, Rodri, de unul singur, Franţa în semifinala CM 2026

Spania a învins Franța cu 2-0 în semifinalele CM 2026 și s-a calificat în marea finală. Nu doar prestația ibericilor a fost convingătoare, ci și cifrele. Cum a reușit Rodri, mijlocașul lui Manchester City, să-i nimicească pe francezi.
Mihai Dragomir
15.07.2026 | 17:01
Foto soc Cum a ucis de fapt Rodri de unul singur Franta in semifinala CM 2026
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Rodri a scris istorie la CM 2026. Ce a reușit mijlocașul în meciul câștigat în semifinale cu Franța. Foto: Profi Media.
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Franța și Spania s-au înfruntat pe 14 iulie, în Texas, în prima semifinală a Campionatului Mondial 2026. Ibericii s-au impus cu 2-0 după o prestație de zile mari contra elevilor lui Didier Deschamps. Rodri, mijlocașul spaniol, a fost la înălțime. Statistică uluitoare înregistrată de starul de la Manchester City.

Rodri, de neoprit în Franța – Spania 0-2

Spania a învins Franța cu 2-0, dar scorul putea fi unul mult mai mare. Ibericii au arătat o atitudine războinică încă din minutele de start și nu s-au calmat nici măcar în ultimele minute indicate de ceas. Oyarzabal a deschis scorul în prima repriză din penalty, pentru ca Pedro Porro să stabilească scorul final cu o jumătate de oră înainte de final.

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Din compartimentul median al ibericilor a ieșit în evidență Rodri, câștigătorul Balonului de Aur în 2024. Superstarul celor de la Manchester City a doborât un nou record la Campionatele Mondiale cu ocazia acestui meci – a oferit 655 de pase reușite la ediția de turneu final din acest an, cele mai multe din istorie de la ediția din 1966.

Ajuns la 30 de ani, Rodri a strâns 69 de apariții pentru naționala Spaniei, pentru care a marcat 4 goluri. Mijlocașul mai are contract cu Manchester City până în vara anului viitor. Cota sa de piață actuală este de 50 de milioane de euro.

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Spania, dominație totală. Ce au reușit ibericii

Naționala Spaniei este, cu adevărat, o forță de temut. Echipa lui  Luis de la Fuente este singura care s-au impus în opt meciuri consecutive în fazele eliminatorii de la turneele finale, în condițiile în care EURO 2024, din urmă cu doi ani, a fost adjudecat de spanioli.

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Seria a început de la turneul final desfășurat în Germania, în 2006, unde ibericii au trecut pe rând de Georgia, Germania, Franța și Anglia. În urma acestei performanțe, Spania a devansat recordul deținut de Italia, țară care avea în dreptul său șapte victorii consecutive în fazele eliminatorii (între 1934 și 1938) cât și propria serie din perioada 2008-2012.

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  • 19 iulie este data finalei mari în care Spania va juca la CM 2026
  • 22:00 este ora de start a duelului final de la acest turneu

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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