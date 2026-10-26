Foto șoc: fostul fotbalist al lui Liverpool și Arsenal, sfâșiat de un ciobănesc german!

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Jermaine Pennant (43 de ani), fost fotbalist cu 231 de meciuri în Premier League pentru Stoke City sau Leeds United, a trăit momente de coșmar. În timp ce-și plimba câinele, el a fost atacat de un ciobănesc german, rasa cunoscută de publicul larg drept „câine-lup”, însă a fost salvat de compatriotul său patruped. Chiar și așa, doctorii au fost nevoiți să-i aplice 50 de copci în urma mușcăturilor.

Jermaine Pennant, fostul fotbalist de la Liverpool și Arsenal, salvat de câinele său

Jermain Pennant s-a retras din activitate în urmă cu 8 ani, iar de atunci urmează o carieră în televiziune. El este prezentator la emisiunea „talkSPORT”, iar în timpul liber este foarte activ pe social media, unde are 321.000 de urmăritori, și pe diverse platforme de streaming.

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Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi este chiar cățelul său, un Akita american pe nume King. În timp ce își plimba animalul de companie, Pennant a fost atacat din adins de un ciobănesc german. De fapt, el a dezvăluit pentru că pe King, însă fostul fotbalist a sărit în fața lui pentru a-l apăra. Pennant a povestit că au urmat secunde de groază, în care câinele respectiv i-a aplicat mușcături multiple pe picior până când „eroul zilei” a salvat situația. King l-a dat la o parte pe agresor de pe stăpânul său, iar fostul fotbalist englez a avut nevoie imediat să meargă la spital, acolo unde medicii i-au aplicat 50 de copci. Mai mult decât atât, în cazul uneia dintre mușcături, care este mai gravă, Pennant ar putea avea nevoie chiar de o intervenție chirurgicală.

Cum a povestit Jermaine Pennant momentul în care a fost atacat

Pe profilul său de Instagram, Pennant a postat o fotografie cu piciorul drept bandajat, în timp ce stă alături de salvatorul King. Bineînțeles, alături de fotografie britanicul a transmis un mesaj în care și-a exprimat aprecierea pentru bunul său prieten.

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„Deci, am fost atacat de un ciobănesc german. Am încercat să-l apăr pe King, dar câinele mi-a prins piciorul. Eram la pământ, iar câinele nu dădea niciun semn că ar intenționa să-mi dea drumul, până când King a realizat ce se întâmplă și a intervenit. S-a luptat cu câinele respectiv și m-a salvat. Totul se putea transforma într-o tragedie. King nu a fost rănit, în afara unei mici mușcături pe picior. Eroul meu! Tot timpul mă protejează și încearcă să aibă grijă de mine. King, ești o legendă! Te iubesc, cel mai bun prieten al meu!”, a scris Pennant pe social media.

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Cine a fost Jermaine Pennant, fotbalist cu 231 de meciuri în Premier League, dar fără nicio selecție la națională

Chiar dacă nu este un fotbalist cunoscut de toți fanii fotbalului, Jermaine Pennant a avut o carieră mai mult decât corectă. În ciuda faptului că nu a prins nicio selecție în naționala mare a Angliei și a fost internațional doar de tineret, cu 24 de selecții la U21, Pennant a evoluat pe poziția de extremă la cluburi importante, precum Liverpool, Arsenal, Stoke City sau Leeds United. Pentru cormorani el a bifat 81 de meciuri, având în acest interval 3 goluri și 18 assisturi, însă cea mai bună perioadă a petrecut-o la Stoke City, pentru care a jucat în 89 de partide și a reușit 4 goluri și 19 pase decisive. În vitrina de trofee, Pennant și-a pus de-a lungul carierei sale un FA Cup în 2005, alături de Arsenal, și două Supercupe ale Angliei, cu Arsenal și Liverpool.