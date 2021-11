Foto-șoc: un pugilist kazah, atacat cu acid în camera de hotel. Cum arată după incident

Fostul campion internațional WBC la categoria ușoară era în Anglia, unde se pregătea pentru un meci programată pe 11 decembrie, informează .

Luptătorul din Kazahstan stătea într-un hotel când ar fi fost atacat de bandiți cu glugă, care i-au aruncat o „substanță asemănătoare acidului” care l-a lăsat „încâlcit de durere”.

Viktor Kotochigov a fost trezit din somn de infractori

El a explicat cum s-au desfășurat lucrurile. „Pe scurt despre situație: am zburat în Anglia, pentru a mă pregăti pentru duelul programat pentru 11 decembrie. Am o cameră și am început să mă antrenez.

Trecuseră patru zile. Era noaptea și dormeam în cameră. Am auzit ceva zgomot în afara ușii și mi-am dat seama că cineva încearcă să deschidă încuietoarea, mai ales că se auzeau și voci.

Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să mă duc în bucătărie și să iau un cuțit, dar acolo nu am găsit decât Îmi intră în minte și vreau să iau un cuțit, dar nu era nimic în bucătărie decât niște fucrulițe și o lingură.

Șansa lui Viktor Kotochigov a fost că atacatorii s-au făcut nevăzuți

La un moment dat, ușa s-a deschis și în cameră au dat năvală niște bărbați, toți având cagule pe cap.

Nu m-am gândit prea mult și m-am decis să mă iau la bătaie cu ei, dar se pare că nu aveau de gând să se lupte cu mine, deoarece au aruncat pe mine o substanță asemănătoare cu acidul.

M-am ghemuit de durere, după care acești oameni s-au făcut nevăzuți. L-am sunat imediat pe antrenor. El a venit foarte repede la mine, deși era noapte, m-a dus la spital, a avut grijă de mine, fapt pentru care sunt foarte recunoscător!

Viktor Kotochigov a tras o învățătură din acest incident

Am petrecut ultimele zile în spital, cu arsuri, fiind supravegheată de medici. Nu am fost în conflict cu nimeni și nu văd cine ar putea să-mi facă așa ceva. Dar am înțeles un lucru: trebuie să mergi în cantonament doar în locuri pe care le cunoști foarte bine”, a fost mesajul sportivului postat pe instagram.

Sportivul de 28 de ani a câtigat primele 12 lupte la profesionism, înainte de fi învins de Maxi Hughes în Dubai anul trecut prin decizie unanimă și de irlandezul Gary Cully la Bolton în martie, prin KO tehnic.

Palmaresul lui Viktor Kotochigov este de 12 victorii și două înfrângeri

Viktor Kotochigov și-a început cariera la profesioniști pe 26 decembrie 2015, când l-a învins prin KO tehnic pe chinezul Fei Zhao. Au urmat alte 11 victorii, dintre care șase prin decizie unanimă, două prin KO tehnic, una la puncte și două prin KO, obținute în fața tailandezului Aekkawee Kaewmanee și a polonezului Piotr Gudel.

Kazahul a câștigat titlul mondial (rămas vacant) în ziua de 6 iulie 2019, când l-a învins prin decizie unanimă pe mexicanul Jairo Lopez în cadrul galei care a avut loc la Astana

În același an, pe 16 decembrie, Kotochigov a obținut tot o decizie unanimă, la capătul confruntării cu argentinianul Javier Jose Clavero. Meciul a avut loz tot în Kazahstan, la Almaty, iar Viktor a răms în posesia centurii mondiale WBC la categoria ușoară.

Viktor Kotochigov a pierdut titlul mondial pe 9 octombrie 2020

Kazahul a fost învins prima dată în carieră pe 9 octombrie 2020, la Dubai. Britanicul Maxi Hughes, care la ora meciului avea un palmares de 21 victorii, cinci înfrângeri și două remize, s-a impus prin decizie unanimă, intrând în posesia centurii mondiale.

Anul acesta, pe 12 martie, Kotochigov a vrut să devină campion european WBO, dar irlandezul Gary Cully l-a învins prin KO tehnic în gala care a avut loc la Bolton.

Încă nu se făcuse public numele adversarului pe care urma să-l întâlnească pe 11 decembrie, dar este greu de crezut că, în acvtuala conjunctură, meciul va mai avea loc.