Foto-șoc: un star din Premier League a pozat în fustă și cu o geantă roz pe coperta unei reviste

Dominic Calvert-Lewin, golgheterul lui Everton, a avut o apariție care a creat multă vâlvă în lumea fotbalului și a modei.

Starul englez e pe prima pagină în revista Arena Homme+, fiind un împătit al modei și a surprins în dese rânduri cu ținutele sale.

Dominic Calvert-Lewin, în fustă și cu geantă roz pe coperta revistei Arena Homme+

Atacantul de 24 de ani are doar trei meciuri în acest sezon de și a reușit trei goluri, fiind accidentat în acest moment.

Astfel, vârful lui Everton a avut timp pentru o ședință foto care a făcut înconjurul lumii. Dominic Calvert-Lewin este tot timpul în pas cu moda și este cunoscut pentru excentricitatea sa.

Fotbalistul care are un deget fracturat și lipsește de pe teren din luna august a fost pe prima pagină în revista pentru bărbați „Arena Homme+”.

Ținuta lui Dominic Calvert-Lewin a creat controverse pe mediile sociale

Nu toată lumea a privit cu ochi buni apariția lui Dominic Calvert-Lewin și mulți au considerat că efeminează imaginea bărbatului.

Alții l-au încurajat pentru curajul de care a dat dovadă și l-au felicitat, în timp ce alții au folosit un limbaj extrem de agresiv.

Jucătorul este evaluat conform transfermarkt la 45 de milioane de lire sterline și mai are contract cu Everton până în vara lui 2025.

Dominic Calvert-Lewin s-a ridicat și împotriva rasismului

Dominic Calvert-Lewin este cu care s-a confruntat încă de la vârsta de doar șase ani. Atacantul lui Everton a atras atenția asupra comentariilor rasiste care apar din ce în ce mai des în spațiul online și îi consideră lași pe cei care o fac:

„Îţi vin pe Instagram, pe Twitter, pe orice altă reţea de socializare aceste mesaje de insulte rasiste. Pe reţelele de socializare e lumea laşilor, care te insultă fără teama că s-ar putea confrunta cu tine faţă în faţă şi atunci ar fi altceva.

Cred că aveam cam şase ani când am experimentat pentru prima dată ce înseamnă rasismul. Îmi amintesc faptul că am fost foarte supărat. Am fugit imediat acasă şi am spus părinţilor mei ce mi se întâmplase. Ei mi-au spus să îmi iubesc mereu culoarea pielii mele şi să caut să mă simt mereu confortabil indiferent ce se spune în jurul meu”.