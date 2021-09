Foto. Ucigașul interlopului Caiac, veste proastă de la judecători! Cătălin Mavrichie execută 18 ani de detenție pentru crimă

Un scandal epocal a izbucnit în noaptea de 25 spre 26 august 2008, în Craiova, incidentul terminându-se tragic pentru Caiac, Mihai Pârvu în buletin. La o partidă de poker la care participa și prietenul său, Cătălin Mavrichie, Caiac a câștigat 50.000 de euro de la acesta.

Disperat că pierduse banii împrumutați de la cămătari, Mavrichie s-a considerat înșelat de Caiac, așa că și-a luat pistolul și s-a dus spre casa rivalului cu gând de răzbunare. Cu nervii întinși la maximum, Caiac îl aștepta deja, așa că Mavrichie a fost tăiat rapid cu sabia pe față și pe brațul stâng.

Înmormântarea lui Caiac a blocat Craiova

Deși plin de sânge, Mavrichie a ripostat cu pistolul din dotare, deținut legal, și a tras patru focuri de armă în Caiac, nimerindu-l în cap și în abdomen. Dacă Caiac a decedat la spital, Mavrichie a supraviețuit, în ciuda rănilor serioase.

Judecat pentru și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, Cătălin Mavrichie a fost condamnat defintiv în 2010 la 18 ani de închisoare. Înmormântarea lui Caiac, condus pe ultimul drum la cimitirul Sineasca, a blocat efectiv orașul Craiova, printre vedetele prezente la funeralii numărându-se Florin Salam, Adrian Minune, Ștefan de la Bărbulești sau Rudel Obreja.

De remarcat că familia lui Mihai Pârvu a depus o plângere acum patru ani, susținând că mormântul lui Caiac a fost profanat, hoții sustrăgând mai multe bijuterii depuse de cei dragi în cavou.

Ucigașul lui Caiac a fost foarte aproape de eliberare

În ultimii ani, Cătălin Mavrichie a încercat cu disperare să obțină eliberarea condiționată. Și acum doi ani, și acum un an, ucigașul lui Caiac a obținut clemență de la comisia administrației penitenciarelor, dar procurorii au făcut de fiecare dată recurs, cu succes, și deținutul a continuat să rămână în spatele gratiilor.

Ultima încercare a lui Cătălin Mavrichie s-a petrecut pe 7 septembrie anul curent, dar deznodământul a fost același, magistrații Judecătoriei Târgu Jiu respingând cererea deținutului.

”Solutia pe scurt: În baza art. 587 C. pr. pen., raportat la art. 100 C. pen., respinge cererea de liberare condiţionată din executarea pedepsei de 18 ani închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr.259/2009, pronunţată de Tribunalul Dolj, M.E.P.I. nr. 287/2010, formulată de petentul – condamnat MAVRICHIE MARIAN CĂTĂLIN, deţinut în Penitenciarul Târgu-Jiu, ca prematură.

Ucigașul lui Caiac a divorțat în închisoare

În baza art. 274 alin. (1) C. pr. pen şi art. 275 alin. (6) C. pr. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 313 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj. În baza 275 alin. (2) C. pr. pen., obligă petentul – condamnat la plata sumei de 350 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată, prin punerea soluției la dispozitia părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 07.09.2021”, așa suna hotărârea judecătorilor în cazul ucigașului lui Caiac.

Cătălin Mavrichie a trebuit să mai înfrunte în închisoare și divorțul solicitat de el, în 2016, femeii cu care era căsătorit, Andreea G., cetățean italian, dar și o cerere de stabilire paternitate, din 2013, în care bărbatul fusese chemat în instanță de Liliana I., din Tecuci.