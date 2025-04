Fotografia care l-a emoționat până la lacrimi pe Bănel Nicoliță: ”Cu prima de la Steaua mi-am făcut casa de la Făurei!”

s-a emoționat până la lacrimi, la FANATIK SUPERLIGA, când a văzut o fotografie cu el și familia sa înainte de a semna cu FCSB. Fostul mijlocaș dreapta al roș-albaștrilor a povestit în exclusivitate pentru FANATIK cum și-a făcut casă la Făurei din prima primă încasată de la Gigi Becali.

Nicoliță și-a amintit cum dormea cu trei frați în același pat și bucuria pe care o simțea când aceștia nu ajungeau noaptea acasă, deoarece erau plecați să se distreze. El a spus pentru FANATIK că și-a păstrat vechea locuință timp de trei luni ca amintire, după ce și-a construit casa cu nouă camere pentru familia sa. În cele din urmă a renunțat la vechiul adăpost din rușine.

Fostul internațional român (37 de selecții, un gol) a subliniat că Dumnezeu l-a ajutat să depășească toate dificultățile din viață, deoarece și-a tratat cu maximă seriozitate cariera de fotbalist.

”Aici eram eu înainte de a semna cu FCSB. Cu Steaua, că așa se numea atunci. Aceea e poza de când m-am dus la vizita medicală. Povestea e mult mai lungă. Vă spun așa câteva chestii. Cu prima de la Steaua mi-am făcut casa de la Făurei!

Cu prima primă din intrarea în grupele Champions League le-am făcut casă. E casa veche, în poză e maică-mea. Casa de acolo am vrut să o las ca amintire. Am ținut-o trei luni până s-a construit casa nouă.

După care am zis: ’Bă, mi-e rușine și mie, intră cineva în curte, vede lumea. Hai să o dărâmăm, aici facem grătar. Punem o masă, în partea stângă să fie garajul’. Am făcut casă cu vreo nouă camere. Fiecare avea camera lui pentru soția lui și iubita lui.

Bănel Nicoliță: ”Dormeam cu trei frați în pat”

În casa veche erau două dormitoare și dormeam toți. Dormeam cu trei frați în pat. Când un frate mai mare nu venea acasă noaptea, eram și eu mai liniștit. Îți dai seama ce senzație aveam? Dormeam cu cei mai mari și mă bucuram când nu ajungeau acasă. Se mai duceau pe străzi să mai bea.

Cel mai mult am dormit singur când erau sărbătorile. Că nu îi prindea nimeni acasă și eram singur, eram șeful. Aveam patul meu, pentru că erau două paturi într-o cameră. Situația asta m-a făcut atât de puternic încât am trecut peste multe lucruri față de care nu credeam că pot să trec.

Nicoliță: ”Dumnezeu mi-a dat șansa să fiu altcineva decât în poza aceea”

Am ajuns la cea mai tare echipă din România. Am scris istorie. Am ajuns la echipa națională a României, unde am participat la Campionatul European, unde am jucat. Au fost lucruri frumoase, mai puțin autogolul de pe Bernabeu.

Dar și acela a fost un lucru pozitiv, care a făcut parte din viața mea și m-a făcut mult mai cunoscut decât eram. Pentru că am fost corect în fotbal, Dumnezeu mi-a dat șansa să fiu altcineva decât persoana în poza aceea", a povestit Bănel Nicoliță