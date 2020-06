Fotografia cu care Gabriela Cristea i-a lăsat mască pe fanii săi! Vedeta a slăbit spectaculos după cele două sarcini

După nașterea celui de-al doilea copil al său, Gabriela Cristea a dus o adevărată bătălie împotriva kilogramelor în plus și a urmat nenumărate diete, în speranța că până la urmă va reuși să se bucure din nou de o siluetă de invidiat. Chiar dacă nu i-a fost deloc ușor, iată că eforturile sale au început să dea roade, iar acum îndrăgita prezentatoare TV se poate declara mulțumită de felul în care arată.

Fanii au rămas muți de uimire când au văzut cât de mult a slăbit Gabriela Cristea

Nu ne credeți? Ei bine, este de ajuns să aruncați o privire pe rețelele de socializare și vă veți convinge singuri. Asta pentru că frumoasa brunetă a postat de curând o fotografie care vorbește de la sine despre transformarea suferită în ultima perioadă. Imediat, fanii au observat schimbarea spectaculoasă și au ținut să o felicite.

„Ce mult ai slăbit! Felicitări, arăți foarte bine!”, „Felicitări că ai fost ambițioasă și ai reușit să slăbești!”, „Ești tot mai frumoasă, om minunat! Timpul nu pare să fi lăsat peste tine nicio amprentă a anilor”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii lăsate de aceștia. Bineînțeles, fără să mai punem la socoteală like-urile și inimioarele cu care vedeta a fost pur și simplu bombardată.

Cum a reușit să câștige lupta cu kilogramele în plus

Chiar dacă nu i-a fost ușor să atingă forma care a făcut-o celebră, soția lui Tavi Clonda și-a propus ca totul să întâmple pas cu pas. Asta deși putea apela oricând la serviciile medicului estetician pentru a-și modela rapid trupul.

Refuză, însă, fără să stea pe gânduri astfel de metode care să o transforme peste noapte. Încrezătoare în forțele proprii, prezentatoare TV a hotărât să urmeze o dietă strictă și nu s-a oprit până când nu a fost pe deplin mulțumită de rezultate.

„Mănânc la ore fixe, mănânc cinci mese pe zi şi mi-am făcut eu, practic, o dietă de aproximativ 1.000 de calorii. Am analizele făcute, dar ideea este că nutriţionistul mi-ar da cam acelaşi lucru să mănânc.

Am grijă să beau multă apă, beau şi nişte ceaiuri de slăbit foarte bune pentru digestie. Mulţi mi-au sărit în cap când au auzit pentru că eu alăptez, dar am vorbit cu cei de la firma respectivă şi mi-au zis că este posibil să fie puţin agitat copilul din cauza pricina ceaiului respectiv, dar nimic mai grav.

Iris nu a avut, însă, nimic. Mă moşteneşte! Pe mine nici cafeaua nu mă agită absolut deloc. Am mai fost la nutriţionist, adică nu aş fi la prima abatere.

Mi-am propus să revin la o formă fizică foarte bună. Doar dietă. Am încercat să fac nişte pilates, dar nu am timp şi am mai făcut şi nişte exerciţii de meditaţie, de yoga”, a dezvăluit Gabriela Cristea.

