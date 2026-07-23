Fotografia cu Nadia Comăneci greu de explicat. Cine apare alături de ”Zeița de la Montreal” în aceeași clasă: ”Nici acum nu înțeleg!”

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Nadia Comăneci (64 de ani) nu este doar o mare campioană a României și a lumii, ci și un om extrem de plăcut, deschis, cu mulți prieteni. ”Zeița de la Montreal” a legat, de-a lungul vieții sale, mai multe relații de prietenie cu colegi din fenomen, cu oameni de presă, cu artiști sau cu personaje implicate în alte sporturi. Recent, în media a apărut o fotografie în care legendara gimnastă apare alături de o altă campioană, cu care este prietenă de o jumătate de secol. De ce este inexplicabilă imaginea.

Cum s-au cunoscut Nadia Comăneci și buna sa prietenă, Teodora Ungureanu

Pe 18 iulie s-au împlinit exact 50 de ani de când sportul mondial cunoștea o stea adolescentă din România și o introducea direct în istorie. La Jocurile Olimpice de la Montreal, o copilă de doar 14 ani izbutea ceea ce lumea sportului considera imposibil. Tabela electronică, construită să afișeze maximum 9.99, a arătat 1.00. Acum 50 de ani, absolut nimeni nu își imaginase că perfecțiunea putea fi atinsă. Nadia a reușit: a luat 10. De atunci, nimeni nu mai are dubii: românca este cea mai mare gimnastă din istoria acestui sport.

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Gimnastele din România care au adus acasă un sac de au fost: Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor și Mariana Constantin. Una dintre ele, prietenă bună cu ”Zeița de la Montreal”, Teodora Ungureanu (65 de ani), a povestit recent cum s-a împrietenit cu Nadia.

Cele două au fost colege la Onești. S-au cunoscut la un concurs național de categoria IV de vârstă. A fost momentul în care s-au împrietenit. Au concurat împreună pentru țara noastră până la Campionatele Mondiale de la Strasbourg din 1978. Teodora Ungureanu a comentat o fotografie de colecție în care apare alături de legendara Nadia Comăneci.

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Fotografia cu Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu greu de explicat: ”Nici acum nu înțeleg!”

În ciuda faptului că între acestea este o diferență de vârstă și, automat, ar fi trebuit să fie în clase diferite, cele două apar una lângă cealaltă. Cum a fost posibil acest lucru? Nici măcar prietena Nadiei nu are o explicație. ”Nu mi-aduc aminte dacă noi am fost în aceeași clasă, că știu că ea e cu un an mai mică decât mine. Dar sunt poze cu noi amândouă în clasă și nici acum nu înțeleg de ce suntem amândouă în aceeași clasă când e un an diferență.

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Se poate ca, după antrenamentul de dimineață care îl aveam, noi ne duceam mai cu întârziere la școală și să ne fi pus în aceeași clasă cu o profesoară. Și nici eu nu am întrebat-o pe Nadia acum recent, poate ea și-a duce aminte mai bine. Însă așa a decurs întâlnirea noastră și pe urmă s-a developat prietenia între noi”, a afirmat Teodora Ungureanu pentru .

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Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu, prietene bune și în prezent

În primăvara acestui an, în preajma unor , fosta mare campioană olimpică a emoționat fanii cu un filmuleț special postat pe Facebook. ”Zeița de la Montreal” apare alături de fosta sa colegă de echipă, Teodora Ungureanu. Cele două refac câteva mișcări din celebrul dans Charleston. Acesta a rămas în memoria iubitorilor gimnasticii încă din 1976.



Filmulețul postat pe platforma de socializare i-a impresionat pe fani. Nadia apare alături de Teodora Ungureanu, colega sa din generația de aur a gimnasticii românești, în timp ce exersează câteva mișcări inspirate din celebrul dans Charleston. ”50 de ani mai târziu cu prietena și colega mea de echipă, Teodora Ungureanu, recreând celebrul nostru dans Charleston”, a scris Nadia Comăneci în mesajul care însoțește imaginile video.