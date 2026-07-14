Fotografia de acum 20 de ani care poate deveni finala Cupei Mondiale. Ce spune Yamal despre poza cu el bebeluș ținut în brațe de Messi

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În ziua în care a împlinit 19 ani, vedeta Spaniei de la Cupa Mondială, Lamine Yamal, a vorbit despre un moment extrem de emoționant din viața sa. În urmă cu aproape 20 de ani, actualul star de la Barcelona, care era doar un bebeluș de câteva luni, era ținut în brațe de nimeni altul decât Lionel Messi (39 de ani). Pe atunci, cel mai bun fotbalist din istorie avea doar 20 de ani.

Fotografia memorabilă cu bebelușul Yamal ținut în brațe de Messi, ”ascunsă” aproape două decenii

Timp de 17 ani, aceste imagini cu Yamal bebeluș ținut în brațe de legenda Lionel Messi nu au fost făcute publice de familia fotbalistului spaniol. Fotografiile cu Messi, în 2007 făcându-i baie lui Yamal (care avea pe atunci numai 6 luni), alături de mama copilului, Sheila Ebana, au apărut la începutul lunii iulie a anului 2024. Cum era normal, acestea au atras rapid atenție la nivel mondial.

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”Evident, în momentul în care au fost făcute fotografiile, eu nu eram conștient de ce se întâmpla la vârsta aceea”, a declarat Yamal în 2024. ”Tatăl meu a păstrat fotografiile și ele nu au ieșit niciodată în public, în principal pentru că nu voiam comparații cu Messi. Oricui i-ar plăcea să fie comparat cu cel mai bun jucător din toate timpurile, dar asta te poate afecta, pentru că nu vei fi niciodată ca el”, a completat el, conform .

Tot în 2024, tatăl lui . ”Știam că va fi un star de când s-a născut. Oricine este tată știe asta și orice tată vrea ca fiul său să fie cel mai bun. Îi doresc tot binele în viață și în viitor și sper să câștige EURO și să fim campioni. Este euforic, vrea să fie cel mai tânăr jucător care să câștige EURO. Poate că Lamine a fost cel care l-a binecuvântat pe Leo. Fotografia este o coincidență în viață”, a declarat Mounir Nasraoui, în 2024, înainte de finala Europeanului, câștigată de Yamal și Spania.

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Leo Messi, 20, bathing Lamine Yamal during a UNICEF charity photo shoot for a fundraising calendar at Camp Nou in 2007 👏😍 — Joe_L (@IamJoe_lOmiat)

Ce spune Yamal despre poza cu el bebeluș ținut în brațe de Messi, acum 20 de ani: ”Mi-ar plăcea să ne întâlnim în finala Cupei Mondiale”

Acum, în iulie 2026, înainte de semifinalele de la Cupa Mondială, Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu, despre momentul din 2007, în care Messi îl ține în brațe. Extrem de emoționat, tânărul spaniol spune că i-ar plăcea ca fotografia de acum 20 de ani să se transforme, pe 19 iulie, în finala Cupei Mondiale.

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”Da, am crescut un pic față de atunci, și cred că și Leo la fel (n.r. spune Yamal, zâmbind). Sper să se întâmple (n.r. să jucăm finala Cupei Mondiale, Spania vs Argentina). Mi-ar plăcea să-l înfrunt pe Messi într-o finală”, afirmă starul de la FC Barcelona.

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Reporter: Could this photo become a World Cup final? Lamine Yamal: “Yes, I’ve grown a little, and I think Leo has too. I hope it happens. I’d love to face Messi in a World Cup final.” — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends)

Mărturii emoționante făcut de cel care a realizat fotografia cu Messi și Yamal

”A fost o fotografie dificilă”, a declarat fotograful Joan Monfort pentru presa spaniolă, în legătură cu imaginea pentru istorie pe care a surprins-o în urmă cu aproape două decenii. ”Putem spune că am transpirat și sânge ca să o realizez”, adaugă el. În decembrie 2007, Monfort a fost autorul acestei fotografii cu Lionel Messi, pe atunci în vârstă de 20 de ani.

cu doar trei ani în urmă de acel moment. În ceea ce-l privește pe Lamine Yamal, el avea 6 luni. Fotografia a fost publicată într-un calendar caritabil din 2008, organizat de fundația clubului Barcelona și ziarul Diario Sport. Banii strânși au fost donați către UNICEF și alte organizații caritabile din Catalonia.

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Ca parte a unei inițiative anuale de atunci, membri ai echipei Barcelona au fost fotografiați alături de copii. Sute de familii au colaborat, iar majoritatea fotografiilor au fost acum uitate, în afară de amintirile private prețioase ale celor care au participat. Destinul a făcut ca tocmai Lamine Yamal, actuala stea a Barcei, să fie asociat cu Lionel Messi. După acel moment, argentinianul avea să câștige Balonul de Aur de opt ori, performanță unică și greu de egalat vreodată în fotbal.