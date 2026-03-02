Fotografia de vara trecută a lovit FCSB ca un bumerang: „E ca în celebrul meci de box. I-a plesnit peste față”. Culisele unui vestiar arogant

ADVERTISEMENT

Runda cu numărul 29 din SuperLiga a stabilit clasamentul primelor 6 echipe ce vor intra în play-off la , iar FCSB nu se află printre formațiile acestea. Campioana de anul trecut , din play-out, iar o poză făcută în vara trecută îi bântuie acum pe elevii lui Elias Charalambous.

Poza care spune multe. Scenografia cu care cei de la FCSB și-au umilit adversarii

Horia Ivanovici a scos în evidență modul în care suporterii, împreună cu jucătorii, au sărbătorit câștigarea campionatului la finalul stagiunii trecute. Aceștia s-au pozat în fața Peluzei Nord, care a avut o scenografie ‘umilitoare’ la adresa rivalelor din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Cred că totuși trebuie mai mult echilibru în viață. Așa a sărbătorit la finalul sezonului trecut FCSB titlul de campion, punându-și adversarii într-o postură umilitoare. Dinamo, Rapid, Craiova, CFR Cluj sunt în genunchi în fața regelui. Câte sunt în play-off din astea?

FCSB face o scenografie prin care își umilește rivalele, e o poză pe care, dacă eram antrenor începeam ședința tactică arătând poza asta. Uite, bă, cum v-au tratat ăștia de la FCSB. Voi sunteți prea mici pentru un FCSB atât de mare. Asta este poza care se întoarce împotriva ta și te plesnește peste față”, a fost reacția lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Comparația dintre celebrul meci de box și situația FCSB-ului

Marius Mitran a comparat situația de la FCSB cu ceea ce s-a întâmplat la celebrul meci de box dintre George Foreman și Cassius Clay.

ADVERTISEMENT

„Am de câteva ore în cap povestea asta. Vreau să amintesc de un moment mare al sportului mondial, e vorba de celebrul meci de box, i-a plesnit peste față, ‘The Rumble in the Jungle’, bătălia dintre Foreman și Clay.

Când Foreman vine în postura de deținător al centurii mondiale și se bate cu bătrânul Clay. Antrenorul, celebrul Don King, îi spune ‘o să-l bați pentru că e prea sigur’. Așa se întâmplă, în runda a 8-a îl trimite la pământ. FCSB tot timpul a crezut că mâine va fi ziua când își revin. Un exces de mare încredere”, a spus Marius Mitran.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu știe cine sunt vinovații pentru nereușitele FCSB

Necalificarea în play-off este exclusiv din vina jucătorilor, crede Dănuț Lupu, care au avut o relaxare nefirească și au obținut rezultate extrem de slabe, cum ar fi eșecuri cu Metaloglobus sau FC Argeș, în două rânduri.

„S-au crezut superiori, nu au crezut nicio secundă nimeni nu o să-i ajute. Eu cred că principalii vinovați din toată afacerea asta sunt jucătorii. Ești campion, te bate Metaloglobus, te duci la Pitești, nu poți să iei puncte”, a remarcat Dănuț Lupu.

Motivul pentru care FCSB nu a reușit calificarea în play-off

„Cobra” nu se îndoiește de valoarea fotbaliștilor de la FCSB, dar remarcă faptul că presiunea i-a afectat pe jucători în lupta pentru calificarea în play-off.

„Acești jucători, care au făcut performanță 2 ani, au prea multă încredere că pot să ajungă din spate pe toată lumea și la un moment dat ajung încât au pus atât de mare presiune pe ei și nu au mai putut să facă față. Dacă până acum, în ultimele 6 meciuri, toți jucătorii erau nervoși, dădeau din mâini, iar ieri au jucat atât de liniștiți încât au defilat. Nu au rezistat presiunii”, a spus și Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.