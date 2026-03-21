Fotografia cu care golgheterul naționalei Iranului și-a semnat sentința! Exclus pentru „act de trădare”. Foto

ADVERTISEMENT

Sardar Azmoun (31 de ani), fotbalist cu 91 de selecții și 57 de goluri la naționala Iranului, ar fi fost exclus de la prima reprezentativă de autorități după ce a postat o poză pe rețelele sociale în care apare alături de emirul Dubaiului. Atacantul a șters imaginea mai apoi, însă gestul său nu a trecut neobservat în Iran, deoarece Emiratele Arabe Unite se numără printre aliații Statelor Unite în războiul declanșat la finalul lunii februarie.

Starul naționalei Iranului, exclus de la prima reprezentativă după ce s-a pozat cu emirul Dubaiului

Sardar Azmoun se numără printre cei mai importanți jucători din istoria Iranului, însă gestul făcut recent de experimentatul fotbalist nu a fost pe placul autorităților din țara natală. Atacantul evoluează momentan pentru Shabab Al Ahli, grupare din Dubai, iar în această săptămână a postat o imagine pe rețelele sociale în care îi strânge mâna emirului Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

ADVERTISEMENT

Conform , care citează agenția iraniană Fars, Azmoun ar fi fost exclus de la echipa națională din cauza acestei imagini, iar pe numele său ar fi fost emis un ordin de confiscare a bunurilor. „E păcat că nu ai suficient bun simț ca să înțelegi ce fel de comportament este potrivit la un moment dat. Acesta este un comportament copilăresc", a spus Mohammad Misaghi, jurnalist sportiv din Iran.

Cine este Sardar Azmoun

Înainte de a semna cu Shabab Al Ahli în 2024, Sardar Azmoun a evoluat doar pentru echipe din Europa. La începutul carierei, acesta a jucat în Rusia, pentru Rubin Kazan, Rostov și Zenit Sankt-Petersburg, iar cifrele impresionante (62 de goluri în 104 meciuri pentru Zenit) i-au adus un transfer în Bundesliga, la Bayer Leverkusen. După doar un an în Germania, Azmoun a fost împrumutat la o altă echipă importantă a Europei, AS Roma, însă nu a impresionat, iar în vara lui 2024 Bayer l-a cedat la Shabab Al Ahli pentru 5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Începând din 2014, atacantul a evoluat constant pentru echipa națională a Iranului, pentru care a reușit să înscrie de 57 de ori, fiind pe locul 2 în topul golgheterilor all-time, în urma lui Ali Daei (108 reușite). Azmoun a fost prezent la două Cupe Mondiale alături de naționala Iranului, în 2018 și 2022, și a contribuit la calificarea pentru ediția din acest an, însă .