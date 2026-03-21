Fotografia cu care golgheterul naționalei Iranului și-a semnat sentința! Exclus pentru „act de trădare”. Foto

Golgheterul Iranului ar fi fost exclus din lot! Cum arată fotografia care i-a adus mari probleme fotbalistului cu 91 de selecții și 57 de goluri la echipa națională
Bogdan Mariș
21.03.2026 | 10:17
Fotografia cu care golgheterul nationalei Iranului sia semnat sentinta Exclus pentru act de tradare Foto
Sardar Azmoun (31 de ani), starul naționalei Iranului, a fost exclus de la prima reprezentativă. FOTO: Hepta
Sardar Azmoun (31 de ani), fotbalist cu 91 de selecții și 57 de goluri la naționala Iranului, ar fi fost exclus de la prima reprezentativă de autorități după ce a postat o poză pe rețelele sociale în care apare alături de emirul Dubaiului. Atacantul a șters imaginea mai apoi, însă gestul său nu a trecut neobservat în Iran, deoarece Emiratele Arabe Unite se numără printre aliații Statelor Unite în războiul declanșat la finalul lunii februarie.

Starul naționalei Iranului, exclus de la prima reprezentativă după ce s-a pozat cu emirul Dubaiului

Sardar Azmoun se numără printre cei mai importanți jucători din istoria Iranului, însă gestul făcut recent de experimentatul fotbalist nu a fost pe placul autorităților din țara natală. Atacantul evoluează momentan pentru Shabab Al Ahli, grupare din Dubai, iar în această săptămână a postat o imagine pe rețelele sociale în care îi strânge mâna emirului Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Conform Gazzetta dello Sport, care citează agenția iraniană Fars, Azmoun ar fi fost exclus de la echipa națională din cauza acestei imagini, iar pe numele său ar fi fost emis un ordin de confiscare a bunurilor. „E păcat că nu ai suficient bun simț ca să înțelegi ce fel de comportament este potrivit la un moment dat. Acesta este un comportament copilăresc”, a spus Mohammad Misaghi, jurnalist sportiv din Iran. Într-o situație extrem de dificilă s-au aflat recent și jucătoarele din naționala feminină a Iranului, care au fost acuzate de trădare.

Azmoun

Cine este Sardar Azmoun

Înainte de a semna cu Shabab Al Ahli în 2024, Sardar Azmoun a evoluat doar pentru echipe din Europa. La începutul carierei, acesta a jucat în Rusia, pentru Rubin Kazan, Rostov și Zenit Sankt-Petersburg, iar cifrele impresionante (62 de goluri în 104 meciuri pentru Zenit) i-au adus un transfer în Bundesliga, la Bayer Leverkusen. După doar un an în Germania, Azmoun a fost împrumutat la o altă echipă importantă a Europei, AS Roma, însă nu a impresionat, iar în vara lui 2024 Bayer l-a cedat la Shabab Al Ahli pentru 5 milioane de euro.

Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul...
Digi24.ro
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii

Începând din 2014, atacantul a evoluat constant pentru echipa națională a Iranului, pentru care a reușit să înscrie de 57 de ori, fiind pe locul 2 în topul golgheterilor all-time, în urma lui Ali Daei (108 reușite). Azmoun a fost prezent la două Cupe Mondiale alături de naționala Iranului, în 2018 și 2022, și a contribuit la calificarea pentru ediția din acest an, însă participarea echipei este sub semnul întrebării în acest moment, după declanșarea războiului.

Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o...
Digisport.ro
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
MM la Fanatik, sâmbătă, 21 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica,...
Fanatik
MM la Fanatik, sâmbătă, 21 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție incendiară după FCSB – UTA
Giovanni Becali, şocat de decizia lui Mircea Lucescu: “De ce îl iei pe...
Fanatik
Giovanni Becali, şocat de decizia lui Mircea Lucescu: “De ce îl iei pe ăla care retrogradează şi nu pe cel care luptă la titlu?!”
Revista Fanatik 774! Exclusiv Rădoi Mania la FCSB! Super U Cluj Macalou &...
Fanatik
Revista Fanatik 774! Exclusiv Rădoi Mania la FCSB! Super U Cluj Macalou & Mendy. Pușcaș, visul lui Dinamo. Internaționalul gonit din România
Vladislav Blănuță la Dinamo? '100% pleacă de la Kiev'
iamsport.ro
Vladislav Blănuță la Dinamo? '100% pleacă de la Kiev'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!