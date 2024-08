Fotografia-surpriză care spune tot. Acum 6 luni îl idolatrizau, azi șochează că „rapidistul Șumudică a murit!”. Exclusiv

Fără îndoială, la toate nivelurile, de la jucători și staff tehnic până la conducere și chiar suporteri. Iar ceeea ce s-a întâmplat duminică seara la derby-ul cu Dinamo este cea mai bună dovadă.

Poza virală care ridică mari semne de întrebare după gestul fanilor rapidiști de la „Original 1923” care l-au contestat pe Marius Șumudică

Ca și cum parcursul extrem de slab al echipei în SuperLiga nu ar fi de ajuns, Rapidul se confruntă cu o altă problemă delicată la acest moment, care ar putea avea efecte negative mult mai mari decât par la prima vedere. Este vorba despre o scindare a suporterilor, tot mai evidentă în ultima vreme, iar tensiunile sunt într-o continuă creștere după evenimentele de duminică seara.

În mod total surprinzător, dar în numele iubirii pentru Rapid, o mică parte a fanilor giuleșteni, grupați în spre mirarea unui stadion întreg. Un stadion care, în urmă cu numai două săptămâni, la jocul cu Sepsi, l-a aclamat la unison pe Șumudică, un rapidist trup și suflet, dar

Seduși probabil de jocul încântător practicat de jucătorii lui Neil Lennon, cei de la „Original 1923” fac scut în jurul tehnicianului nord-irlandez și au găsit în Marius Șumudică „inamicul public numărul 1” care, în opinia lor, ar vrea să destabilizeze situația la un club unde totul merge ca uns pe roate. Mai ales la nivelul rezultatelor.

„Nu vă impacientaţi şi noi tot cu Rapid ţinem! Nu am făcut decât să aducem aminte tuturor despre nişte declaraţii făcute de un Idol al Giuleştiului pentru că «Fotbalistul Şumudică» este o legendă şi nimeni nu îi poate lua asta.

Noi suntem de părere că, în momentul de faţă, prin acţiunile lui, el face mai mult rău decât bine echipei. Ştim că nu toată lumea a fost solidară cu această acţiune, dar mai ştim că avem dreptul la libera exprimare, un drept inviolabil.

Nu condiţionăm pe nimeni să gândească ca noi, dar nici nu vrem să fim condiţionaţi să gândim ca alţii. Într-un final iubim aceeaşi echipă. Original 1923″, este mesajul prin care o parte dintre suporterii care compun galeria încearcă să-și explice gestul anti-Șumudică de la meciul cu Dinamo.

Imaginea care spune mai mult decât 1.000 de cuvinte: Marius Șumudică în mijlocul fanilor rapidiști de la „Original 1923”

Numai că „revolta” lor total neașteptată e într-o contradicție evidentă cu ce se petrecea în urmă cu numai șase luni, la un meci de handbal al Rapidului, la care fusese și Șumi prezent. Să fi murit brusc, în doar jumătate de an, dragostea și admirația celor de la „Original 1923” pentru Șumudică?

Fiindcă prin primăvară, aceiași fani care duminică seara l-au contestat pe reputatul tehnician îl alergau pe acesta prin parcare la un meci de handbal, fiind „disperați” să se pozeze sau să se filmeze împreună. Era idolul lor, iar fotografia cu Marius Șumudică în mijlocul suporterilor din brigada „Original 1923” a fost privită ca un adevărat trofeu, a devenit virală pe rețelele de socializare, fiind una cu care s-au mândrit și încă se mai mândresc. Fără comentarii… Fiindcă imaginea de mai jos spune mai mult decât 1.000 de cuvinte.

Mesajul lui Marius Șumudică pentru suporterii Rapidului după bannerele împotriva sa: „Îi iubesc în continuare”

Marius Șumudică a fost surprins de gestul unei singure facțiuni din galeria Rapidului și e convins că nu toți suporterii giuleșteni gândesc la fel. în mijlocul lor, și le transmite că îi va iubi în continuare, și pe ei, și Rapidul.

„Am fost surprins doar prin prisma a ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Sepsi, când tot stadionul mi-a scandat numele. La Buzău s-a întâmplat același lucru… Se vede că e un singur grup care a afișat acel banner, nu e vorba de toți suporterii Rapidului. Eu sunt ferm convins că sunt suporteri care mă plac, care știu ce înseamnă Rapidul.

Răspunsul meu este că și eu îi iubesc, și pe ei, și clubul Rapid. Și le promit că la meciul cu U Cluj, dacă nu o să am angajament, o să merg în peluză și o să stau fix în mijlocul lor. Și o să încurajez echipa și pe domnul Neil Lennon să facă rezultate. Mă voi duce în peluză și voi stai alături de ei, pentru că îmi aduc foarte bine aminte că, acum șase sau șapte luni, această brigadă mă alerga prin parcare la un meci de handbal să facă o poză cu mine. Și de aia spun că mi se pare cusută cu ață albă povestea cu bannerul de duminică seara.

Au o poză cu mine, am văzut-o și la momentul respectiv simțeam că ei sunt alături de mine, că mă iubesc, erau disperați să facă poze cu mine. De altfel, cum s-a întâmplat și pe Giulești când am fost acum, au venit mame cu copii, bătrâni, oameni de toate vârstele, cred că am făcut peste o sută de poze.

Și de aceea spun că nu este vocea suflării rapidiste. A fost ceva spontan, ceva izolat, această brigadă și-a asumat ce a făcut și le transmit doar atât: îi iubesc în continuare, fiindcă știu că sunt rapidiști”, este reacția lui Marius Șumudică, în exclusivitate pentru